ПОТАПОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

Биография, военная деятельность и государственная служба

Родился в дворянской семье, поместье отца штаб-офицера Алексея Семёновича Потапова, вышедшего в отставку в 1706 г., находилось в Смоленской губернии. С самого рождения был приписан к полку, начал службу в чине унтер-офицера в возрасте пятнадцати лет. С 1745 г. состоял аудитором при Штаб-Генералитете. 25 апреля 1755 г. Иван Алексеевич получил чин капитана. Во время Семилетней войны , Потапов вначале дослужился до чина генерал-аудитора-лейтенанта, а 1 января 1760 г. стал генерал-провиантмейстером-лейтенантом, т.е. заведовал снабжением русской армии провиантом. Участвовал во взятии Франкфурта и в сражении при Пальциге (11 – 12 июля 1759 года), в котором русским войскам под командованием П.С.Салтыкова удалось разбить прусский корпус Веделя. 1 января 1761 г. Потапов получил чин полковника.

После прихода к власти в результате дворцового переворота Екатерины II в марте 1763 г. Иван Алексеевич был произведен в генерал-майоры. В то время он состоял при Монетной экспедиции и занимался разбором дел, связанным с расходованием средств в военном ведомстве. Одним из известных дел, в котором Потапов принял участие, стало следствие по делу войскового атамана Яицкого казачьего войска А.Н. Бородина, который уже позже в 1767 г. оставил свой пост из сохранившегося недовольства со стороны казаков его управлением.

В 1763-1774 гг. Потапов служил на посту обер-коменданта только возведенной крепости св. Дмитрия Ростовского, сыгравшая немаловажную роль в вопросе снабжения русской армии во время Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Во время пугачевского восстания Иван Алексеевич попытался взять под контроль донских казаков, с тем, чтобы они не примкнули к повстанцам, и вместе в Донской войсковой канцелярией занимался отправкой воинских частей для борьбы с восставшими. По приказу императрицы Екатерины II от 10 января 1774 г. Потапов вместе с командой прибыл в Зимовейскую станицу и арестовал всю семью Е.Г. Пугачева . При этом дом был сожжен, а землю в станице посыпали солью. Указом Правительствующего Сената от 10 июля 1775 г. Иван Алексеевич был назначен губернатором Воронежской губернии и прибыл на место службы уже 9 августа. Любопытно, что уже в следующем году до губернии докатились отголоски Пугачевского восстания, в крае появился самозванец под именем Петра III, губернатор быстро об этом узнал и вскоре арестовал зачинщиков бунта. 22 сентября 1777 г. Ивана Алексеевича получил чин генерал-поручика. Поскольку родовое имение находилось вдалеке от Воронежа, то Потапов начинает обустраивать собственную усадьбу в местечке Семидубравное, где приобретает землю и крестьян. Потапов сделал многое для развития края, с 1785 г. лично возглавил приказ общественного призрения, в 1786 г. в Воронеже благодаря его стараниям было открыто Главное народное училище. Скончался Иван Алексеевич в 1791 г. и был погребен в Алексеево-Акатовом монастыре. После смерти его супруги, их похоронили вместе в Семидубравном у церкви Покрова Пресвятой Богородицы.