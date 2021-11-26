КНЯЖНА ТАРАКАНОВА

Самозванка, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и графа Алексея Разумовского.

«Княжной Таракановой» авантюристку назвал французский дипломат Жан Анри Кастера в 1797 году. С тех пор это имя закрепилось за ней в литературе.

Происхождение. Германия-Англия-Франция

Происхождение княжны Таракановой, как и ее настоящее имя, так и осталось неизвестным. Одни считали ее итальянкой, другие – немкой, третьи – француженкой или чешкой. Она была достаточно образована и обладала хорошими манерами, «прекрасной манерой держаться», как говорилось в бумагах римской полиции. Это заставляет усомниться в возможности ее низкого происхождения.

Далеко не сразу княжна стала выдавать себя за наследницу российского престола.

Впервые объявившись в Киле в 1770 году и перебравшись в Берлин под именем госпожи Франк, авантюристка затем переехала в Гент, где называла себя госпожой Шелль. Здесь она свела знакомство с купцом ван Турсом, который будет сопровождать ее затем долгое время. С ним из-за долгов она бежала в Лондон в 1771 году, именуя себя тут госпожой де Тремуйль. Отчаянный должник ван Турс, сменивший имя на «барон Эмбс», бежал в Париж. Вскоре к нему присоединилась «княжна» и ее поклонник барон Шенк, также ставший ее неотъемлемым спутником.

В Париже Тараканова впервые назвалась княжной Владимирской, создав легенду, согласно которой она жила у дяди в Персии, а теперь, вернувшись в Европу, желает получить свое российское наследство. Возможно, на создание такой истории повлиял новый знакомец авантюристки гетман М. Огинский, у которого были свои счеты с русскими. Во Франции у «княжны» сразу появились поклонники, среди них – маркиз де Марин и граф Рошфор де Валькур. Но и в Париже ее настигли кредиторы. В 1773 году Тараканова вместе с Эмбсом и Шенком, некоторое время просидевшими в долговой тюрьме, уехала во Франкфурт.

Франкфурт. Граф де Лимбург

Здесь «княжна» через Рошфора познакомилась с графом де Лимбургом. Влюбившись в нее, тот разобрался со всеми ее долгами и поселил в своем замке во Франконии. Тараканова опять изменила имя, став султаншей Али-Эмете или Алиной, по совместительству княжной Азовской. «Алина» решила женить на себе графа, как раз выкупившего графство Оберштейн. Летом 1773 года он сделал предложение, желая, однако, подтвердить ее происхождение. «Княжна Азовская» назвала себя подданной Екатерины II , а вице-канцлера А.М. Голицына – своим опекуном, но ее ложь раскрылась, что повлекло за собой недолгое отсутствие «княжны» в Оберштейне и, по возвращении, ее охлаждение к графу. Потеря матримониального интереса к де Лимбургу заключалась и в появившихся у Таракановой политических амбициях.

Наследница русского трона

В конце 1773 года появились слухи о том, что т.н. княжна Владимирская на самом деле дочь императрицы Елизаветы Петровны и ее фаворита графа Разумовского, а значит, она может претендовать на российский престол. В это время «княжна» имела контакты с оппозиционными русским властям польскими конфедератами, в том числе со знаменитым князем Каролем Радзивиллом, а объявила себя дочерью Елизаветы, как только в Европе узнали о восстании Емельяна Пугачева , успешно выдававшего себя за Петра III .

В 1774 году самозванка отправилась в Венецию, где поселилась на территории французского посольства под именем графини Линнеберг. Здесь она виделась с Радзивиллом и другими конфедератами.

В июне 1774 года вместе с Радзивиллом княжна Владимирская прибыла в Рагузу (современный Дубровник). Здесь она представила новую легенду, согласно которой Екатерина, убившая своего мужа Петра Голштинского (он должен был быть регентом при «княжне»), преследовала ее, но той удалось бежать в Персию. Там «княжну» воспитывал шах, однако, повзрослев, она вернулась в Европу. Авантюристка заявляла о наличии в России своих сторонников, среди которых был и Пугачев – его она называла братом.

В Рагузе самозванка предъявила выписки из своих «наследственных документов», а именно подложные завещания Петра I и Елизаветы Петровны, которая якобы оставляла престол своей незаконнорожденной дочери.

Сенат Рагузской республики, опасавшийся ухудшений отношений с Россией, известил русское правительство о появлении и деятельности самозванки. Тогда Екатерина II, решившая без шуму захватить авантюристку и доставить ее в Россию, посоветовала Сенату не привлекать к той внимания.

Пленение и заключение

Деликатную миссию императрица поручила на Алексея Григорьевича Орлова , пребывавшего с русским флотом за границей.

В феврале 1775 года, «княжна», чьи отношения с Радзивиллом не принесли ощутимой пользы им обоим, приехала в Пизу (до этого она побывала в Неаполе и Риме). Здесь она именовалась графиней Зелинской. В Пизе «Зелинская» познакомилась с графом Орловым. Тот же решил разыграть из себя влюбленного. Он снял для самозванки дом, постоянно навещал ее, выезжал на прогулки, относился к ней с огромным пиететом. Орлов выражал «княжне» намерения жениться и помочь ей получить престол.

Граф пригласил авантюристку на морские маневры русского флота в Ливорно. На корабле «Исидор» ее с большими почестями принял адмирал Грейг. Пока Тараканова любовалась маневрами, к ней и ее свите подошел капитан Литвинов с вооруженной стражей и заявил, что она арестована. Ей объявили, что Орлов тоже под арестом, только находится на другом корабле. Граф даже писал ей письма во время плавания. Все это должно было усыпить бдительность «княжны», которая верила, что Орлов ее освободит, и спокойно довезти ее до России.

В мае эскадра достигла Кронштадта. Арестованную самозванку и ее свиту отправили в Петропавловскую крепость. Следствие по ее делу вел генерал-фельдмаршал князь А.М. Голицын. На допросах она упорно именовала себя княжной Елизаветой и не признавала за собой никаких преступлений, чем вызывала гнев императрицы Екатерины.

Частые допросы, плохая еда, сырость и холод, царившие в камерах крепости, привели самозванку к туберкулезу. От него она и скончалась 4 декабря 1775 года. Была похоронена во дворе Петропавловской крепости без какого-либо обряда. Спутники «княжны» были освобождены в начале 1776 года.