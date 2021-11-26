АРСЕНИЙ (Александр Мацеевич)

Церковно-политический деятель и писатель.

Учился в Киевской духовной академии (1715—1716, 1718—1723). В 1733—1734 обращал в православие старообрядцев в Соловецком монастыре, обучал священников ведению полемики с раскольниками. Арестован по доносу, перевезен в Петербург (1736), но признан невиновным. В 1741 — митрополит Сибирский, с 1742 — Ростовский и Ярославский, член Синода. В 1747 основал Славяно-латинскую духовную семинарию в Ярославле. Выступил против Духовного регламента 1721 , настаивая на удалении светских чинов из Синода, восстановлении патриаршества и сохранении монастырского имущества. В 1763 по требованию императрицы Екатерины II арестован, лишен сана и епархии, сослан монахом в Ферапонтов, затем в Николо-Корельский монастырь. Продолжал критику секуляризации монастырского имущества, выражал сомнение в легитимности власти императрицы, сочувствовал великому князю Павлу Петровичу и приветствовал попытку Е. А. Мировича освободить Ивана VI Антоновича . В 1767 арестован по доносу, лишен монашества и под именем Андрея Враля заточен в Ревельской крепости. На Поместном соборе РПЦ 1917—1918 был оправдан и восстановлен в монашестве и митрополичьем сане. Канонизирован .

Автор статьи: Цыганова Л.А.