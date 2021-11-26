ПОДПРАПОРЩИК

ПОДПРАПОРЩИК - во­ин­ское зва­ние (чин) в Рос­сии (до 1917) и в не­ко­то­рых современных го­су­дар­ст­вах, про­ме­жу­точ­ное ме­ж­ду млад­ши­ми офи­це­ра­ми (обер-офи­це­ра­ми) и сер­жан­та­ми (ун­тер-офи­це­ра­ми).

В Рос­сии поя­ви­лось в начале XVIII века и со­глас­но Во­ин­ско­му ус­та­ву 1716 года подпрапорщик яв­лял­ся бли­жай­шим по­мощ­ни­ком и за­мес­ти­те­лем пра­пор­щи­ка. Он без­от­луч­но на­хо­дил­ся при нём в бою и при­ни­мал пол­ко­вое зна­мя в слу­чае ра­не­ния или вы­бы­тия пра­пор­щи­ка из строя. В по­хо­дах подпрапорщика нёс зна­мя, а вне служ­бы на не­го воз­ла­га­лись обя­зан­но­сти по по­се­ще­нию боль­ных и над­зо­ру за их со­дер­жа­ни­ем. С 1800 годов до середины XIX века подпрапорщиками име­но­ва­ли всех ун­тер-офи­це­ров из чис­ла дво­рян (смотреть Дво­рян­ст­во ). С 1880 года при­сваи­ва­лось ис­клю­чи­тель­но пор­ту­пей-юн­ке­рам (смотреть Юн­кер), вы­дер­жав­шим эк­за­ме­ны на офи­це­ра и по­сту­пив­шим в полк в ожи­да­нии ва­кан­сии. К 1917 году пре­ду­смат­ри­ва­лось толь­ко на во­еннное вре­мя (кро­ме гвардейских час­тей (смотреть Рос­сий­ская им­пе­ра­тор­ская лейб-гвар­дия)). В ка­зачь­их вой­сках (смотреть Ир­ре­гу­ляр­ные вой­ска) подпрапорщику со­от­вет­ст­во­ва­ло зва­ние под­хо­рун­жий . Подпрапорщики име­ли на по­го­нах один ши­ро­кий га­лун (тесь­му), рас­по­ло­жен­ный по про­доль­ной осе­вой ли­нии. От­ме­не­но дек­ре­том СНК в декабре 1917 года.

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