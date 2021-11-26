ПОДПРАПОРЩИК
ПОДПРАПОРЩИК - воинское звание (чин) в России (до 1917) и в некоторых современных государствах, промежуточное между младшими офицерами (обер-офицерами) и сержантами (унтер-офицерами).
В России появилось в начале XVIII века и согласно Воинскому уставу 1716 года подпрапорщик являлся ближайшим помощником и заместителем прапорщика. Он безотлучно находился при нём в бою и принимал полковое знамя в случае ранения или выбытия прапорщика из строя. В походах подпрапорщика нёс знамя, а вне службы на него возлагались обязанности по посещению больных и надзору за их содержанием. С 1800 годов до середины XIX века подпрапорщиками именовали всех унтер-офицеров из числа дворян (смотреть Дворянство). С 1880 года присваивалось исключительно портупей-юнкерам (смотреть Юнкер), выдержавшим экзамены на офицера и поступившим в полк в ожидании вакансии. К 1917 году предусматривалось только на военнное время (кроме гвардейских частей (смотреть Российская императорская лейб-гвардия)). В казачьих войсках (смотреть Иррегулярные войска) подпрапорщику соответствовало звание подхорунжий. Подпрапорщики имели на погонах один широкий галун (тесьму), расположенный по продольной осевой линии. Отменено декретом СНК в декабре 1917 года.