МОРСКОЙ УСТАВ (1720)

Свод пра­вил, оп­ре­де­ляю­щих ор­га­ни­зационные прин­ци­пы российского ре­гу­ляр­но­го фло­та, ме­то­ды обу­че­ния и вос­пи­та­ния лич­но­го со­ста­ва, спо­со­бы ве­де­ния воо­руж. борь­бы си­ла­ми фло­та на мо­ре.

Раз­ра­бо­тан под рук. Пет­ра I с учё­том опы­та Се­вер­ной вой­ны 1700–21. Име­но­вал­ся «Кни­га Ус­тав мор­ской о всём, что ка­са­ет­ся доб­ро­му управ­ле­нию в быт­но­сти фло­та на мо­ре» (СПб., 1720). По­яв­ле­нию М. у. пред­ше­ст­во­вал ряд за­ко­но­дат. до­ку­мен­тов: «34 ста­тьи ар­ти­куль­ные» (1668), ин­ст­рук­ция Пет­ра I «О по­ряд­ке мор­ской служ­бы» (1696), Крат­кий мор. ус­тав (1698), «Ин­ст­рук­ция и ар­ти­ку­лы во­ен­ные Рос­сий­ско­му фло­ту» (1710) и др. В М. у. бы­ли по­ме­ще­ны указ Пет­ра I о зна­че­нии фло­та для го­су­дар­ст­ва и о на­зна­че­нии ус­та­ва, пре­ди­сло­вие с крат­кой ис­то­ри­ей рус. мо­ре­ход­ст­ва, текст при­ся­ги, разъ­яс­не­ние по­ня­тий «флот» и «бое­вые по­строе­ния фло­та» (аван­гард, кор­де­ба­та­лия, арь­ер­гард). Осн. текст М. у. со­сто­ял из 5 книг. В 1-й из­ла­га­лись пра­ва и обя­зан­но­сти ко­ман­дую­ще­го фло­том и др. лиц, ве­дав­ших разл. час­тя­ми управ­ле­ния, а так­же ука­за­ния о так­ти­ке ве­де­ния мор. боя эс­кад­рой. В ос­таль­ных кни­гах оп­ре­де­ля­лись ор­га­ни­за­ция по­все­днев­ной и бое­вой служ­бы на ко­раб­ле, пра­ва и обя­зан­но­сти чле­нов эки­па­жа от ко­ман­ди­ра до мат­ро­са, дис­ци­п­ли­нар­ные на­ка­за­ния, так­тич. приё­мы дей­ст­вия ко­раб­ля в бою. В при­ло­же­ни­ях при­во­ди­лись сиг­на­лы ко­ра­бель­но­го и греб­но­го фло­тов. По­ло­жения М. у. про­ник­ну­ты идея­ми пат­рио­тиз­ма , тре­бо­ва­ли от мо­ря­ков вер­но­сти Ро­ди­не и при­ся­ге. Из­да­ния М. у. ук­ра­шал жи­во­пис­ный фрон­тис­пис по рис. К. Б. Рас­трел­ли. В 1722 вы­шли до­пол­не­ния, ка­сав­шие­ся гл. обр. обя­зан­но­стей долж­но­ст­ных лиц на фло­те («Рег­ла­мент об управ­ле­нии Ад­ми­рал­тейств и вер­фи и о долж­но­стях кол­ле­гии Ад­ми­рал­тей­ской и про­чих всех чи­нов, при Ад­ми­рал­тей­ст­ве об­ре­таю­щих­ся»), сиг­на­лов, фла­гов и вым­пе­лов.

М. у. вы­дер­жал 8 из­да­ний в 18–19 вв. и ос­та­вал­ся дей­ст­вую­щим до Крым­ской вой­ны 1853–56 (кро­ме 1797–1804, ко­гда дей­ст­во­вал Ус­тав во­ен. фло­та, со­став­лен­ный адм. Г. Г. Ку­ше­ле­вым). Мн. по­ло­же­ния М. у. по­лу­чи­ли раз­ви­тие в по­сле­дую­щих ус­тав­ных до­ку­мен­тах рос. ВМФ. На­ка­ну­не 300-ле­тия Рос. фло­та осу­ще­ст­в­ле­но ре­принт­ное из­да­ние М. у. (1993; с изд. 1763).

Автор статьи: А. М. Яс­т­рем­ский.

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