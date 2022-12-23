МАТВЕЕВ, АНДРЕЙ АРТАМОНОВИЧ

Матвеев, Андрей Артамонович (15[25].08.1666, Москва — 16[27].09.1728, там же) — российский государственный деятель, дипломат, граф (1715).

Сын главы Малороссийского и Посольского приказов А. С. Матвеева , воспитывался при царском дворе в с. Преображенское, в 1674 пожалован в чин комнатного стольника царевича Петра Алексеевича, получил прекрасное образование, владел многими иностранными языками. В 1676—1782 — вместе с отцом в ссылке, по возвращении в Москву в 1682 чудом избежал смерти во время Стрелецкого бунта (см. Стрелецкие восстания в XVII в. ). Возведен в чин ближнего окольничего (1692). В 1791—1793 Архангельский (двинской) воевода, затем пожалован Ярославским наместником (1695).

М., один из сподвижников царя Петра I, указом от 9 апреля 1699 был направлен в Гаагу чрезвычайным и полномочным министром, став первым постоянным дипломатическим представителем Российского государства в Республике Соединенных провинций. На начальном этапе Северной войны 1700—1721 роль российского дипломата в Гааге, в XVIII в. признанной европейской дипломатической столицей, была чрезвычайно важна: М. не только скрупулезно собирал информацию о внешнеполитической обстановке в Европе, важнейшие державы которой были вовлечены в Войну за испанское наследство 1701—1714 , но и прилагал все усилия к тому, чтобы удержать Соединенные провинции и Великобританию от помощи Швеции.

Использовал любую возможность проинформировать гаагский дипломатический корпус об успехах русских войск на полях сражений (например, организовывал в нидерландских газетах публикации различных материалов о «викториях» русской армии) и укрепить тем самым международный престиж России. М. внес личный вклад в достижение этих побед: при посредничестве М. осуществлялась закупка оружия и организация его нелегальной отправки в Россию, заключались финансовые сделки с голландскими купцами, проводился наем иностранных инженеров и специалистов для службы в России. М. заказывал местным картографам изготовление необходимых карт и отправлял на родину книги по военному делу.

Война за испанское наследство отвлекла морские державы от «шведского вопроса», однако усилия М., направленные на то, чтобы убедить Генеральные штаты Республики не прекращать голландское торговое судоходство в Балтийском море, страдавшее от нападений шведских каперов, и снарядить военную эскадру для конвоирования судов, не увенчались успехом (из-за сопротивления восточных нидерландских провинций, а также и политики англичан, опасавшихся, что Республика может вступить в борьбу со шведами).

Чтобы не вызывать излишнего раздражения у Швеции, М. часто приходилось действовать под вымышленным именем и не афишировать свои связи с Россией. Из Гааги М. выезжал с секретной миссией в Париж (1705—1706), где вел переговоры о возможном посредничестве Франции в заключении мира между Россией и Швецией (а еще о возвращении конфискованных российских торговых судов и заключении торгового договора с Францией). Основной целью миссии М. в Лондоне (1707—1708), куда он отправился как первый русский посол с особым поручением, также было склонить к посредничеству и британское правительство. Во время пребывания в Великобритании М. в июле 1708 был заключен в долговую тюрьму, что вызвало возмущение всего дипломатического корпуса и скорое его освобождение. Но искомого удовлетворения дипломат не получил. Не вручив отзывных грамот, он отбыл в Амстердам, где продолжал службу. По требованию Петра I британская сторона была вынуждена в ходе особой церемонии в феврале 1710 принести извинения российскому двору за оскорбление его дипломата с последующим урегулированием всех конфликтных моментов. Лондонский инцидент с М. способствовал закреплению такой нормы дипломатического права, как неприкосновенность дипломатических представителей.

Среди коллег-дипломатов М. пользовался большим уважением, все отмечали его глубокие и разносторонние знания. Подтверждение тому — книжное собрание М., насчитывавшее более 1000 томов и являвшееся одной из самых крупных коллекций России.

Миссию в Гааге М. возглавлял до декабря 1712. В 1712—1715 чрезвычайный и полномочный посол при дворе императора Священной Римской империи в Вене (вел переговоры о заключении оборонительного союза России и Австрии против Турции, но положительного результата так и не достиг). По возвращении в Россию М. — сенатор (1717—1727), директор Морской академии (1716—1719), президент Юстиц-коллегии (1717—1722), глава Московской конторы Сената (1724—1726). В 1727 по собственному прошению уволен от дел.

Ист.: См. документы дипломатической деятельности А. А. Матвеева (статейные списки) в Российском государственном архиве древних актов: РГАДА. Ф. 50. Оп. 1; Александренко В. Н. Дело об оскорблении русского посла в Лондоне А. А. Матвеева // Журнал Министерства народного просвещения 1893. №. 9. С. 158—172; Его же . Русские дипломатические агенты в Лондоне в XVIII в. Т. II. Материалы. Варшава, 1897. С. 1—18; Записки А. А. Матвеева, сделанные во время его поездки с дипломатическим поручением во Францию (1705—1706 гг.) // Русский посол во Франции. Л., 1972; Библиотека А. А. Матвеева (1666—1728): Каталог. М., 1985.

Лит.: Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей русской земли. Ч. 3. М., 1836. С. 287—290; Александренко В. Н. Русские дипломатические агенты в Лондоне в XVIII в. Т. I. Варшава, 1897. С. 1—17; Молчанов Н. Н. Дипломатия Петра Великого. М., 1984; Копанев Н. А. Французская книга и русская культура в середине XVIII века. Л., 1988; Захаров В. Н. Западноевропейские купцы в России. Эпоха Петра I. М., 1996. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.