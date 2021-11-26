Гренгaмский бой

Гренгáмский бой — морское сражение между русским и шведским флотами в ходе Северной войны 1700—1721. Произошло 27 июля [7 августа] 1720 близ о. Гренгам (южная группа Аландских о-вов) в Балтийском море. 26 июля русский галерный флот под командованием адмирала M. M. Голицына (61 галера и 29 лодок, 52 орудия) по приказу Петра I прибыл к Аландским о-вам (к о. Дегере) с целью уничтожения проникшей туда шведской эскадры вице-адмирала К. Шеблата (1 линейный корабль, 4 фрегата и 9 малых судов, 156 орудий). 27 июля русский флот двинулся к о. Гренгам, чтобы занять удобную для «засады» позицию в шхерах. Русские галеры, дойдя до намеченной позиции, были атакованы шведами и повернули обратно в пролив. Когда увлекшаяся преследованием шведская эскадра втянулась в мелководный район, русские корабли перешли в контратаку. 4 шведских фрегата были взяты на абордаж, остальные корабли отступили. Шведы потеряли 4 фрегата, 103 человек убитыми и 407 человек пленными; потери русских составили 82 человека убитыми и 203 ранеными. Г. б. стал последним крупным сражением Северной войны. Победа в Г. б. упрочила позиции русских в Аландских шхерах и ускорила заключение Ништадтского мирного договора 1721. В честь победы при Гренгаме была выбита медаль с надписью «Прилежание и храбрость превосходят силу». Лит.: Абрамов Е. П. Исторический опыт развития и боевого применения морской пехоты России XVIII века (Диссертация). СПб., 2002; Широкорад А. Б. Англия. Ни войны, ни мира. М., 2011.