АРМФЕЛЬДТ КАРЛ ГУСТАВ

Ранние годы

Карл Густав родился 9 ноября 1666 г. в Ингерманландии. Представитель рода Армфельтов. Отец – подполковник шведской армии Густав Армфельдт.

Военная карьера

С 1683 г. на военной службе. Зачислен в чине капрала в состав Нюландско-Тавастгустского кавалерийского полка.

В 1685 г. принял решение поступить на службу во французскую армию. Участник Голландской войны. В 1690 – 1691 гг. сражался у Вилафранка, Ниццы, Валансьена. По итогам военной кампании ему был присвоен чин капитана.

Северная война

Возвращение А. в Швецию последовало в 1700 г. Это было время начала Северной войны, в которой он принял деятельное участие. С 1701 г. – генерал-адъютант; зачислен в шведскую армию, которая находилась в Финляндии. Участник боев на р. Сестре (1703).

В 1707 г. А. повышен до полковника. Возглавил Карельский кавалерийский полк. Под общим руководством генерала Г. Любекера в 1710 г. встал во главе обороны Саволакса. С 1711 г. – генерал-майор.

В 1713 г. временно командовал шведскими силами в Финляндии. В этот период он решил отправиться со своими войсками к дер. Пялькане, где 6 октября натолкнулся на русскую армию. В ходе сражения шведы отступили, а финны бежали.

Поражение под дер. Пялькана вынудило А. двигаться в Эстерботнию. В середине февраля 1714 г. шведские войска вновь столкнулись с русской армией, которая хотела укрепиться в Эстерботнии. А. решил дать бой и направил войска в Стуркюро, окопавшись у дер. Лаппола. Здесь 19 февраля 1714 г. состоялось сражение между русскими и шведскими частями войсками. Однако, как и раньше, шведские войска потерпели поражение от русских сил. Шведы потеряли около 3000 человек. Те, кто был ранен или пленен, замерзли и погибли следующей после сражения ночью, а их тела остались на поле битвы. Со стороны русских войск также были большие потери, которые насчитывали около 1500 раненных и убитых.

В 1717 г. А. был повышен до генерал-лейтенанта. Возглавил Емтландскую армию. На следующий год получил назначение в Норвегию, где должен был захватить Тронхейм. Однако действия А. не принесли желаемого успеха, осада провалилась. Как только стало известно о смерти короля Карла XII, шведские войска отступили. Возвращаясь домой, А. потерял большую часть своего войска из-за холода и вьюг («Марш смерти каролинеров»). Весной 1719 г. А. со своим войском действовал на севере Финляндии. Ему удалось выйти к Улеаборгу.

Дальнейшая судьба

Высочайшим решением А. получил должность Выборгского губернатора. Официальный указ последовал 19 сентября 1719 г. Однако об исполнении должности речи не было, поскольку еще в 1710 г. Выборг был захвачен русскими войска. Поэтому должность А. носила номинальный характер.

Старания А. в ходе Северной войны были высоко оценены. В 1731 г. он был удостоен титула барона. В 1735 г. повышен до генерала от инфантерии.