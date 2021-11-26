АПРАКСИН Федор Матвеевич
Военачальник, генерал-адмирал, сподвижник Петра I.
Брат П. М. Апраксина и царицы Марфы. С 1682 стольник Петра I, участвовал в создании «потешного» войска. Двинский воевода и архангельский губернатор в 1693–1696. Участник Второго Азовского похода (1696). С 1700 — главный начальник Адмиралтейского приказа, возглавлял строительство Азовского флота. Командовал российским флотом в Северной войне (1700–1721) и Каспийской флотилией в Персидском походе 1722–1723. Командовал галерным флотом, отличившимся в сражении при мысе Гангут (1714). В 1712–1723 управлял Эстляндией, Ингерманландией и Карелией, одновременно в 1717–1723 — президент Адмиралтейств-коллегии. Затем командовал Балтийским флотом (1723–1726). Обвинялся в казнокрадстве, но благодаря расположению Петра I отделался штрафом. С 1726 — член Верховного тайного совета, сторонник А. Д. Меншикова.
Автор статьи: Цыганова Л.А.