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Северная война (1700–1721) велась между коалицией государств Северной Европы и Швецией за обладание прибалтийскими землями и господство на Балтийском море и его побережье.

Причинами войны стало следующее: к началу XVIII века Швеция во главе с Карлом XII была одной из самых могущественных стран в Северной Европе и стремилась установить абсолютное господство в регионе. Таким планом были недовольны её соседи, стремившиеся ослабить шведское влияние и усилить собственные позиции.

Против шведов выступила коалиция, состоящая из России, Речи Посполитой, Саксонии и Дании, которые объединились в Северный союз.

Важнейшими вехами войны стали: Нарвская битва (ноябрь 1700 года) — шведы под командованием Карла XII одержали победу над российской армией, на время укрепив свои позиции. Полтавская битва (27 июня 1709 года) — крупнейшее сражение за всю историю Северной войны, ознаменовавший коренной перелом в затяжном конфликте. С этого момента инициатива переходит русским.

Северная война оказала глубокое влияние на Европу: Россия утвердилась как великая держава, а Пётр I получил возможность продолжить свои реформы, направленные на модернизацию страны. 22 октября 1721 года Пётр I принял титул императора, а российское государство было объявлено империей. Швеция, напротив, утратила статус ведущей державы и значительную часть своих территорий.

В 1700 г. в коалиции с Данией и Саксонией Россия вступила в войну с одной из наиболее могущественных держав того времени — Швецией. Целью России в Северной войне стало возвращение земель в Прибалтике, потерянных в XVII в., и получение выхода к Балтийскому морю. Поражение русской армии под Нарвой заставило царя Петра I предпринять энергичные меры по укреплению армии и всего государства. Вскоре русская армия сумела одержать над шведами первые победы.