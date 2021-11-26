СЕВЕРНАЯ ВОЙНА

Северная война 1700 – 1721 гг. – крупный военный конфликт в Европе. Участники войны – Швеция, с одной стороны, и Северный союз в составе России, Саксонии (в 1700 – 1706 и 1709 – 1720 гг.) и Дании (в 1700 и 1709 – 1720 гг.), с другой; войска Речи Посполитой, где шла гражданская война, воевали и на стороне Швеции (в 1705 – 1709 гг.), и на стороне Северного союза (фактически в 1701 – 1704 гг., официально в 1704 – 1706 и 1709 – 1719 гг.). Причиной войны было желание стран Северного союза ликвидировать гегемонию Швеции в Балтийском регионе и овладеть принадлежавшими ей и ее союзникам землями на восточном и юго-западном побережье Балтики. Война завершилась победой Северного союза, потерей Швецией статуса великой державы и резким усилением России, получившей выход к Балтийскому морю и создавшей мощнейшие армию и флот.

Война началась в феврале 1700 г. вторжением саксонцев в шведскую Лифляндию. Датчане вторглись в герцогство Гольштейн-Готторп, но в июле шведский король Карл XII высадил в районе Копенгагена десант и вынудил датского короля Фредерика IV подписать 7 (18) августа Травендальский мирный договор.

Россия, которой предварительно надо было заключить мир с Турцией (завершавший русско-турецкую войну 1686 – 1700 гг.), объявила войну Швеции только 9 (20) августа 1700 г. Русская армия осадила крепость Нарва в шведской Эстляндии. Однако Карл XII, перебросив морем свою армию из Дании, 19 (30) ноября атаковал русских под Нарвой и нанес им поражение.

Считая, что Россия выведена из войны, Карл перенес военные действия во владения курфюрста Саксонии и короля Речи Посполитой Августа II – в вассальное по отношению к Речи Посполитой герцогство Курляндия, а затем в Польшу. В 1701 – 1704 гг. он нанес много поражений войскам Августа и добился избрания на трон Речи Посполитой Станислава Лещинского (который в 1705 г. объявил войну Северному союзу). Часть шляхты не признала этих выборов и вступила в войну на стороне Северного союза.

Тем временем Петр I развернул активные действия в восточной Прибалтике. Разбив шведов под Эрестфером (1701 г.) и Гуммельсгофом (1702 г.) в Лифляндии, в 1702 – 1703 гг. русские взяли крепости Нотебург, Ниеншанц, Копорье и Ям (овладев тем самым Ингрией и получив выход к Балтике), а в 1704 г. – Дерпт (в Лифляндии) и Нарву. Попытка шведских армии и флота вернуть Ингрию (1705 г.) была отражена.

В 1705 г. Петр I выдвинул свои войска на территорию Курляндии и Речи Посполитой. Однако в январе 1706 г. Карл XII, совершив быстрый маневр, блокировал русско-саксонско-польско-литовскую армию в Гродно, и ей пришлось отступить в Полесье. Летом Карл вторгся в Саксонию и 13 (24) сентября 1706 г. вынудил ее курфюрста подписать Альтранштедтский мирный договор. Впрочем, 18 (29) октября русский корпус А.Д. Меншикова вместе с саксонцами разбил польско-шведский корпус у Калиша в Великой Польше.

Отвергнув мирные предложения Петра I, в конце 1707 г. Карл XII двинул свои главные силы против России, сосредоточил их в западной Белоруссии и в июне 1708 г. начал наступление на Москву. 3 (14) июля он разбил русских под Головчином и в сентябре вторгся на Смоленщину. Нехватка продовольствия вынудила его повернуть оттуда на юг, в Малороссию, гетман которой И.С. Мазепа изменил России и обещал предоставить шведам продовольствие и казаков в помощь.

Однако запасы, приготовленные в гетманской резиденции Батурин, были в октябре 1708 г. уничтожены или захвачены отрядом А.Д. Меншикова. Шедший же из Риги на соединение с Карлом корпус А.Л. Левенгаупта (также везший припасы) был 28 сентября (9 октября) 1708 г. разбит Петром I у деревни Лесная на Могилевщине. Провалилось и наступление шведов в Ингрии.

Проведя зиму в Малороссии, весной 1709 г. ослабленная нехваткой продовольствия и пороха армия Карла XII начала осаду крепости Полтава, но 27 июня (8 июля) 1709 г. была наголову разбита подошедшей армией Петра I. Остатки шведов были пленены на переправе через Днепр у Переволочны.

После Полтавы Северный союз был воссоздан.

В 1710 – 1715 гг. русские разбили те шведские силы, которые не участвовали в походе на Россию: в 1710 г. – в Лифляндии, Эстляндии и Карелии (где были взяты Рига, Ревель и Выборг), в 1712 – 1713 и 1715 гг. (вместе с датчанами и саксонцами) – в шведской Померании, в 1713 – 1714 гг. – в Финляндии. Успеху в Финляндии способствовал Балтийский флот, одержавший 27 июля (7 августа) 1714 г. победу у мыса Гангут.

С мая 1718 г. на Аландских островах шли русско-шведские мирные переговоры. Принятию шведами русских условий способствовало создание Россией мощного флота на Балтике. Отряд русского корабельного флота 24 мая (4 июня) 1719 г. одержал победу над шведским отрядом у острова Эзель, а гребная флотилия 27 июля (7 августа) 1720 г. разбила шведскую у острова Гренгам. В июле – августе 1719 г. и в мае – июне 1721 г. русский флот высадил несколько десантов на территории собственно Швеции, и 30 августа (10 сентября) 1721 г. Россия и Швеция подписали Ништадтский мирный договор. По нему Россия получала Лифляндию, Эстляндию, Ингрию и часть Карелии (район Выборга) с торговыми портами.