НАРВСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1700

НАРВСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1700 года - пер­вое круп­ное сра­же­ние в хо­де Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов, про­изо­шед­шее 19(30) но­ября ме­ж­ду русской и шведской ар­мия­ми у города Нар­ва (ны­не Эс­то­ния).

По­ста­вив за­да­чу от­крыть Рос­сии вы­ход в Бал­тий­ское море, царь Пётр I ре­шил пре­ж­де все­го от­вое­вать у шве­дов Нар­ву и Иван­го­род. Нар­ва пред­став­ля­ла со­бой хо­ро­шо ук­ре­плён­ную кре­пость на ле­вом бе­ре­гу реки На­ро­ва (Нар­ва) в 14 км от её впа­де­ния в Фин­ский залив, а Иван­го­род, на­хо­див­ший­ся на пра­вом бе­ре­гу ре­ки, слу­жил для кре­по­сти пред­мос­тным ук­ре­п­ле­ни­ем. Русская ар­мия 16(27) сентября 1700 года оса­ди­ла эти го­ро­да-кре­по­сти, и к 19(30) но­ября её чис­лен­ность со­ста­ви­ла около 35 тысяч человек (27 тысяч человек пе­хо­ты, 1,5 тысячи дра­гу­нов и 6,5 тысяч человек по­ме­ст­ной кон­ни­цы; 145 ору­дий). Русские вой­ска по­строи­лись в ли­нию на ле­вом бе­ре­гу ре­ки фрон­том в по­ле и флан­га­ми к ре­ке. В цен­тре их бое­во­го по­строе­ния на­хо­ди­лась ди­ви­зия генерала князя И.Ю. Тру­бец­ко­го, пра­вое кры­ло со­став­ля­ли ди­ви­зия генерала A.M. Го­ло­ви­на и гвардейские пол­ки (Се­мё­нов­ский и Пре­об­ра­жен­ский), ле­вое кры­ло - ди­ви­зия генерала А.А. Вей­де и по­ме­ст­ная кон­ни­ца генерала Б.П. Ше­ре­ме­те­ва. Бое­вой по­ря­док не имел глу­би­ны и ре­зер­ва. На про­тя­же­нии все­го фрон­та (около 7 км) бы­ли по­строе­ны ук­ре­п­ле­ния в ви­де на­сы­пи со рвом (ап­ро­ши), за ко­то­ры­ми рас­по­ла­га­лись вой­ска. Оса­да Нар­вы ве­лась под рукововдством Пет­ра I и при уча­стии иностранных со­вет­ни­ков: австрийского генерал-фельдмаршала гер­цо­га К. де Кроа и нес­коль­ких инженерных и артиллерийских офи­це­ров, на­ня­тых на русскую служ­бу. Шведский гар­ни­зон Нар­вы и Иван­го­ро­да под ко­мандованием полковника Г. Гор­на имел свыше 1,9 тысяч человек и 400 ору­дий.

По­пыт­ка вы­ну­дить шведский гар­ни­зон к ка­пи­ту­ля­ции артиллерийской бом­бар­ди­ров­кой кре­по­сти, про­во­див­шей­ся с 20 сентября (1 октября) в те­че­ние 2 не­дель, не да­ла ре­зуль­та­та из-за пло­хо­го со­стоя­ния ар­тил­ле­рии (ус­та­рев­шие ору­дия и не­дос­та­ток бо­е­при­па­сов). Стре­мясь ус­ко­рить под­ход под­кре­п­ле­ний и обо­зов с бо­е­при­па­са­ми, Пётр I 18(29) но­ября уе­хал в Нов­го­род, воз­ло­жив ко­ман­до­ва­ние ар­ми­ей на К. де Кроа. Шведская ар­мия (32,5 тысяч человек; 37 ору­дий) во гла­ве с ко­ро­лём Кар­лом XII, вос­поль­зо­вав­шись без­дей­ст­ви­ем со­юз­ни­ка Рос­сии польск. ко­ро­ля Ав­гу­ста II, вы­са­ди­лась в Пер­но­ве (ны­не Пяр­ну, Эс­то­ния) и дви­ну­лась к Нар­ве, ку­да по­до­шла 18(29) но­ября. Ут­ром 19(30) но­ября по­сле 2-ча­со­во­го артиллерийского об­стре­ла шведские вой­ска не­ожи­дан­но ата­ко­ва­ли по­зи­ции русской ар­мии. Основные уси­лия Карл XII на­пра­вил про­тив пра­во­го флан­га с це­лью за­хва­тить мост у острова Кам­пер­гольм и ли­шить русскую ар­мию един­ст­вен­ной пе­ре­пра­вы. В на­ча­ле сра­же­ния русские вой­ска упор­но обо­ро­ня­лись. Пер­вой ос­та­ви­ла по­ле боя и бес­по­ря­доч­но от­сту­пи­ла кон­ни­ца Б.П. Ше­ре­ме­те­ва. К 14 часам шве­дам уда­лось про­рвать бое­вой по­ря­док про­тив­ни­ка в двух мес­тах. Многие офи­це­ры и ге­не­ра­лы-ино­стран­цы, в т. ч. де Кроа, пе­ре­шли на сто­ро­ну шве­дов. Русские. пол­ки, сфор­ми­ро­ван­ные пе­ред са­мой вой­ной и не имев­шие бое­во­го опы­та, ос­тав­шись без ко­ман­ди­ров, ста­ли от­хо­дить к пе­ре­пра­ве. Мост че­рез Нар­ву не вы­дер­жал и рух­нул под тя­же­стью бес­по­ря­доч­но от­сту­пав­ших войск. Не ус­пев­шие пе­ре­пра­вить­ся сол­да­ты при­сое­ди­ни­лись к Пре­об­ра­жен­ско­му и Се­мё­нов­ско­му пол­кам, ко­то­рые стой­ко удер­жи­ва­ли по­зи­ции. На ле­вом кры­ле так­же упор­но обо­ро­ня­лась ди­ви­зия А.А. Вей­де. От­сут­ст­вие еди­но­го ко­ман­до­ва­ния, по­те­ря всей ар­тил­ле­рии, раз­де­ле­ние ар­мии на 2 изо­ли­ро­ван­ные час­ти не по­зво­ли­ли русским ге­не­ра­лам ор­га­ни­зо­вать обо­ро­ну и вы­ну­ди­ли их ка­пи­ту­ли­ро­вать на ус­ло­ви­ях со­хра­не­ния ору­жия (за ис­клю­че­ни­ем ар­тил­ле­рии) и зна­мён. Од­на­ко по­сле то­го как 20 но­ября (1 декабря) гвардейские пол­ки и ди­ви­зия Го­ло­ви­на пе­ре­пра­ви­лись че­рез Нар­ву, шве­ды ра­зо­ру­жи­ли ди­ви­зии Вей­де и И.Ю. Тру­бец­ко­го.

По­ра­же­ние русской ар­мии в Нарвском сражении ста­ло след­ст­ви­ем оши­боч­но­го рас­по­ло­же­ния войск в од­ну ли­нию, от­сут­ст­вия ре­зер­вов, не­дос­тат­ка бо­е­при­па­сов, не­обу­чен­но­сти лич­но­го со­ста­ва, а так­же из­ме­ны офи­це­ров-ино­стран­цев. По­сле это­го по­ра­же­ния Пётр I ус­ко­рил строи­тель­ст­во ре­гу­ляр­ной ар­мии и ос­на­ще­ние её но­вей­шей ар­тил­ле­ри­ей . В Нарвском сражении русская ар­мия по­те­ря­ла около 8 тысяч человек уби­ты­ми и всю ар­тил­ле­рию; шведская ар­мия - до 3 тысяч человек.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)