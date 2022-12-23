МАЗЕПА, ИВАН СТЕПАНОВИЧ

Мазепа, Иван Степанович (20[30].03.1639, хутор Каменцы, с. Мазепинцы — 22.09 [03.10].1709, Бендеры) — государственный и политический деятель. Родился в семье украинской православной шляхты. Образование получил в Киево-Могилянской коллегии, затем в Голландии, Италии, Германии и Франции, где изучал иностранные языки, фортификацию и артиллерию (около 1657 — 1659). Несколько лет провел при дворе польского короля Яна II Казимира в должности покоевого дворянина, выполнял дипломатические поручения. В 1663—1664 вернулся к своему отцу Адаму Степану в с. Мазепинцы. В 1665, после смерти отца, М. стал черниговским подчашим. Женитьба в 1668 на вдове Ганне Фридрикевич позволила ему войти в круг старшины гетмана Правобережной Украины П. Дорошенко и дослужиться до генерального писаря.

Летом 1674 на пути в Крымское ханство М. был задержан запорожскими казаками, отправлен к левобережному гетману И. Самойловичу и перешел к нему на службу. В 1682 М. получил чин генерального есаула. В 1686 отправил в Москву донос на И. Самойловича с обвинением в измене. 25 июля 1687 (после низложения и ссылки в Сибирь И. Самойловича) при поддержке В. В. Голицына был избран гетманом Левобережной Украины (официальный титул — «царского величества Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетман»). М. подписал Коломакские статьи, значительно сокращавшие казачьи вольности. В 1689 перешел на сторону Петра I, убедив царя и его окружение в своей лояльности.

В 1692—1695 подавил выступление П. Иваненко (Петрика). В составе войска Б. П. Шереметева участвовал в Азовских походах (1695 и 1696). В 1700 получил орден Св. Андрея Первозванного. М. стремился укрепить гетманскую власть, боролся со старшинскими группировками; способствовал развитию науки, просвещения и культуры, поддерживал Стефана Яворского и Феофана Прокоповича.Участвовал в сражениях

Участвовал в сражениях Северной войны 1700—1721 . В 1704 по указу Петра I занял Правобережную Украину и арестовал полковника С. Палия. В 1705 совершил поход на Польшу и взял Замостье. В 1706 руководил строительством Печерской крепости. 1 сентября 1707 по рекомендации Петра I получил титул князя Священной Римской империи. Около 1707 вступил в контакт с представителями польского короля Станислава Лещинского. Петр I доверял М. и проигнорировал предупреждение генерального судьи В. Кочубея о готовившейся измене. В 1708 Петр I выдал М. для казни В. Кочубея и полтавского полковника И. И. Искру.

24 октября 1708, после вступления шведской армии на Украину, ушел вместе со старшиной и с несколькими тысячами казаков в шведский лагерь. Петр I лишил М. всех титулов и избрал нового гетмана — И. И. Скоропадского. 12 ноября 1708 митрополит Киевский объявил М. церковную анафему. А. Д. Меншиков захватил и разорил гетманскую резиденцию Батурин. Потеряв контроль над Украиной, предпринял безуспешную попытку начать тайные переговоры с Петром I. М. участвовал в Полтавской битве (2 июля 1709) на стороне шведской армии. После поражения организовал отход Карла XII с остатками армии на земли Османской империи.

Имя М. присвоено ордену «Мазепинский Крест» (учрежден в 1940, во время германской оккупации Польши, для награждения украинских частей Галицийской армии) и знаку Президента Украины — Кресту Ивана Мазепы (учрежден 26 марта 2009 указом президента Украины В. А. Ющенко для награждения граждан, внесших значительный вклад в возрождение национального культурно-художественного, военно-исторического наследия, заслуги в деле государственного строительства, благо­творительности и пр.).

Лит. : Таирова-Яковлева Т. Г. Мазепа. М., 2007. Т. А. Базарова .