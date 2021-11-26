КОЧУБЕЙ ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ

КОЧУБЕЙ ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ - украинский государственный и военный деятель, дипломат .

Из ро­да Ко­чу­бе­ев. Вой­ско­вой кан­це­ля­рист у гет­ма­на Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны И.М. Брю­хо­вец­ко­го и гет­ма­на Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны П.Д. До­ро­шен­ко, по­сла­нец До­ро­шен­ко в Ос­ман­скую им­пе­рию (1675). Уман­ский пи­сарь (1675), кан­це­ля­рист и по­сла­нец архи­епи­ско­па Чер­ни­гов­ско­го Ла­за­ря (Ба­ра­но­ви­ча) в Мо­ск­ву (1676). Уча­ст­во­вал в русско-турецкой вой­не 1676-1681 годов, в т. ч. в Чи­ги­рин­ских по­хо­дах, а так­же в Крым­ских по­хо­дах. Вой­ско­вой кан­це­ля­рист (1679), ре­ент (по­мощ­ник ге­не­раль­но­го пи­са­ря) Ге­не­раль­ной вой­ско­вой кан­це­ля­рии (1681-1687 годы), по­сла­нец гет­ма­на И.С. Са­мой­ло­ви­ча в Мо­ск­ву (1683). До­ве­рен­ное ли­цо И.С. Ма­зе­пы (по­род­нил­ся с ним, став те­стем пле­мян­ни­ка Ма­зе­пы - И.П. Оби­дов­ско­го), в 1687 году уча­ст­во­вал в его за­го­во­ре про­тив Са­мой­ло­ви­ча. Бла­го­да­ря по­кро­ви­тель­ст­ву Ма­зе­пы при­об­рёл об­шир­ные зе­мель­ные вла­де­ния, центр ко­то­рых на­хо­дил­ся в селе Ди­кань­ка (ны­не поселок городского ти­па Пол­тав­ской области, Ук­раи­на). Ге­не­раль­ный пи­сарь (1687-1699 годы), ге­не­раль­ный су­дья (1699-1708 годы), на­каз­ной гет­ман (1706-1708 годы). Уча­ст­во­вал в Азов­ских по­хо­дах 1695-1696 годов. С 1700 года столь­ник.

На­ме­тив­шие­ся в начале 1690-х годов раз­но­гла­сия К. с И.С. Ма­зе­пой, который ори­ен­ти­ро­вался в сво­ей по­ли­ти­ке на Речь По­спо­ли­ту, в конце 1704 года пе­ре­рос­ли в от­кры­тый кон­фликт, ос­лож­нён­ный лич­ны­ми мо­ти­ва­ми - же­ла­ни­ем Ма­зе­пы же­нить­ся на до­че­ри Кочубея, сво­ей кре­ст­ни­це, Ма­трёне Ва­силь­ев­не Ко­чу­бей (около 1688 - пос­ле 1709 года) [18(30).5.1707 года вы­да­на за­муж за В.Н. Чуй­ке­ви­ча]. С 1707 года Кучубей рас­про­стра­нял на Ук­раи­не сведения о на­ме­ре­нии Ма­зе­пы пе­рей­ти на сто­ро­ну польского ко­ро­ля С. Ле­щин­ско­го и шведского ко­ро­ля Кар­ла ХII, не­од­но­крат­но по­сы­лал до­но­сы в Мо­ск­ву (в т. ч. в феврале 1708 года че­рез бывшего пол­тав­ско­го полковника И.И. Ис­кру), в ко­то­рых из­ве­щал Пет­ра I о пла­нах гет­ма­на. Од­на­ко царь, пол­но­стью до­ве­ряв­ший Ма­зе­пе, рас­це­нил дей­ст­вия Кучубея как кле­ве­ту и со­об­щил о них гет­ма­ну. Спа­са­ясь от пре­сле­до­ва­ний Ма­зе­пы, 19(30).3.1708 года Кучубей вме­сте с Ис­крой бе­жал в местечко Крас­ный Кут, 18(29) апреля в со­про­во­ж­де­нии двух офи­це­ров доб­ро­воль­но прие­хал в став­ку ца­ря в Ви­тебск, где 21 апреля (2 мая) был аре­сто­ван. С 23 апреля (4 мая) след­ст­вие про­во­ди­лось в Смо­лен­ске. «Ро­зыск» по де­лу Кучубея ве­ли гла­ва По­соль­ской кан­це­ля­рии Г.И. Го­лов­кин и тай­ный сек­ре­тарь П.П. Ша­фи­ров. Не вы­дер­жав пы­ток, пре­ста­ре­лый Кучубей от­ка­зал­ся от обви­не­ний в ад­рес Ма­зе­пы, по­ви­нил­ся в «лож­ных ого­во­рах», зая­вив о на­ме­ре­нии по­ста­вить на ме­сто гет­ма­на полковника Д.П. Апо­сто­ла. По при­ка­зу Пет­ра I Кучубей вы­дан Ма­зе­пе и обез­глав­лен в его по­ле­вом ла­ге­ре. По­сле из­ме­ны Ма­зе­пы Кучубей при­знан не­ви­нов­ным, по­хо­ро­нен (вме­сте с Ис­крой) в Кие­во-Пе­чер­ской лав­ре, кон­фи­ско­ван­ные в каз­ну зем­ли воз­вра­ще­ны его на­след­ни­кам .

На мес­те каз­ни Кучубея и Ис­кры в селе Бор­ща­гов­ка в 1911 году был по­став­лен обе­лиск, а у Кие­во-Пе­чер­ской лав­ры в 1914 году от­крыт па­мят­ник Кучубею и Ис­кре, про­су­ще­ст­во­вав­ший до 1921 года.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.