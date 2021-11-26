КЕЛИН (КЕЛЛИН, КЕЛЕН, КЕЛИНГ) АЛЕКСЕЙ (ИВАН) СТЕПАНОВИЧ

Келин (Келлин, Келен, Келинг), Алексей (Иван) Степанович (? — 1715) — российский военачальник, генерал-майор.

Сын переселенца (возможно, из Швеции), прибывшего в Россию в 1672, принявшего в 1680 православие и ставшего на царской службе майором стрелецкого войска. К. начал службу под началом отца в полках Севского и Тамбовского разрядов. С 1686 — ротмистр, участвовал в Крымских походах. Отличался мужеством, решительностью, смелостью и выносливостью, военным талантом и энергией.

Участвовал во многих сражения Северной войны: в Нарвской битве (1700), в Рижском походе, отличился при взятии Нотебурга (1702), Ниеншанца (1703), Дерпта и Нарвы (1704). В 1706 полк К., находясь в Киеве, принимал участие в строительстве новой Киево-Печерской крепости. В конце 1708 Петр I назначил К. комендантом Полтавы. Благодаря К. город стал неодолимым препятствием на пути шведов. За 3 месяца К. с небольшим гарнизоном выдержал 20 штурмов, нанеся ощутимый урон шведам; отказался от предложения Карла XII о почетной капитуляции. Петр I при въезде в освобожденную от осады Полтаву снял перед К. шляпу, поцеловав его. За боевые заслуги при обороне Полтавы К. был произведен в генерал-майоры (1709).

Принимал участие во взятии Риги (1710), в военных действиях в Прибалтике. В августе 1711 назначен обер-комендантом Азова, для вывоза артиллерии, гарнизона и имущества из крепости, которая по условиям Прутского договора отходила Турции. К. вынужден был передать Азов турецким представителям Айваза-паши. Позднее К. командовал войсками в Азовской губернии, в Малороссии, Казанскими солдатскими и драгунскими полками, строил и укреплял Ново-Транжементную крепость под Черкасском.

Лит.: Иванюк Я. Герой Северной войны А. С. Келин. Страницы биографии по новооткрытым источникам // История военного дела: исследования и источники. 2015. Т. 6. С. 453—506; Иконников В. С. Пребывание Петра Великого в Киеве (Киев-Полтава) // Военно-исторический вестник. 1910; Погода Ю., Иванюк Я. Комендант Полтавы полковник Келин: портрет на фоне войны. Библиотека Хроноса. Румянцевский музей. 2009. http://www.rummuseum.ru/lib_k/kelin04.php.