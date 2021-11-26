ДОЛГОРУКОВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ
ДОЛГОРУКОВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ - князь, российский государственный деятель, дипломат, генерал-адъютант, действительный тайный советник (1709 год).
Из рода Долгоруковых, отец А. Г. Долгорукова, брат князя Я. Ф. Долгорукова. Службу начал стольником в 1668 году. С 1682 года комнатный стольник царя Петра I, затем капитан Преображенского полка. Участвовал в Азовских походах 1695-1696 годов. Российский посланник в Речи Посполитой (1700-1706, 1709-1712 годах и 1715-1721 годах).
При его участии был заключён союзный договор с Речью Посполитой в 1704 году. В 1708 году после измены И. С. Мазепы добился избрания новым гетманом И. И. Скоропадского. Во время Полтавской битвы 1709 года во главе своего отряда препятствовал соединению гарнизонов осадных укреплений шведской армии с главными силами короля Карла XII. После возвращения в Варшаву (1709 год) уладил конфликт между Августом II и сторонниками ставленника Карла XII, Станислава Лещинского.
Добился от польского правительства возобновления «Вечного мира» 1686 года и союзного договора 1704 года. Поддерживал ориентирующиеся на Россию группы польской шляхты. В 1721 году из-за конфликта с польским духовенством по собственной просьбе был отозван из Варшавы. Сенатор (1721 год). Вместе с князем Д. М. Голицыным в 1723 году был осуждён по делу барона П. П. Шафирова за соучастие в служебном подлоге и «неисправлении должности». Приговорён к лишению чинов, штрафу и домашнему аресту, однако потом освобождён и восстановлен в чинах.