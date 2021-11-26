ДОЛГОРУКОВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ

ДОЛГОРУКОВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ - князь, российский государственный деятель, дипломат, генерал-адъютант, действительный тайный советник (1709 год).

Из ро­да Дол­го­ру­ко­вых , отец А. Г. Дол­го­ру­ко­ва, брат князя Я. Ф. Дол­го­ру­ко­ва. Служ­бу на­чал столь­ни­ком в 1668 году. С 1682 года ком­нат­ный столь­ник ца­ря Пет­ра I , за­тем ка­пи­тан Пре­об­ра­жен­ско­го пол­ка . Уча­ст­во­вал в Азов­ских по­хо­дах 1695-1696 годов . Российский по­слан­ник в Ре­чи По­спо­ли­той (1700-1706, 1709-1712 годах и 1715-1721 годах).

При его уча­стии был за­клю­чён со­юз­ный до­го­вор с Ре­чью По­спо­ли­той в 1704 году. В 1708 году по­сле из­ме­ны И. С. Ма­зе­пы до­бил­ся из­бра­ния но­вым гет­ма­ном И. И. Ско­ро­пад­ско­го. Во вре­мя Пол­тав­ской бит­вы 1709 года во гла­ве сво­его от­ря­да пре­пят­ст­во­вал со­еди­не­нию гар­ни­зо­нов осад­ных ук­ре­п­ле­ний шведской ар­мии с главными си­ла­ми ко­ро­ля Кар­ла XII. По­сле воз­вра­ще­ния в Вар­ша­ву (1709 год) ула­дил кон­фликт ме­ж­ду Ав­гу­стом II и сто­рон­ни­ка­ми став­лен­ни­ка Кар­ла XII, Ста­ни­сла­ва Ле­щин­ско­го.

До­бил­ся от польского пра­ви­тель­ст­ва во­зоб­нов­ле­ния «Веч­но­го ми­ра» 1686 года и со­юз­но­го до­го­во­ра 1704 года. Под­дер­жи­вал ори­ен­ти­рую­щие­ся на Рос­сию груп­пы польской шлях­ты. В 1721 году из-за кон­флик­та с польским ду­хо­вен­ст­вом по собственной прось­бе был ото­зван из Вар­ша­вы. Се­на­тор (1721 год). Вме­сте с князем Д. М. Го­ли­цы­ным в 1723 году был осу­ж­дён по де­лу ба­ро­на П. П. Ша­фи­ро­ва за со­уча­стие в слу­жеб­ном под­ло­ге и «не­ис­прав­ле­нии долж­ности». При­го­во­рён к ли­ше­нию чи­нов, штра­фу и до­маш­не­му аре­сту, од­на­ко по­том ос­во­бо­ж­дён и вос­ста­нов­лен в чи­нах.