ОСНОВАНИЕ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Первые попытки организации университетов в России

О создании университетов в России заговорили еще при Петре I. В 1724 г. при Петербургской академии наук были созданы университет и гимназия для обучения научных кадров. Однако деятельность этих заведений не увенчалась успехом. Преподавание здесь велось академиками-иностранцами, которые стремились обучать иностранных студентов. К тому же поступить в вуз могли только представители дворянского сословия. В результате возникла идея – организовать высшее учебное заведение, в котором бы обучались представители разных сословий.

Предложения Ломоносова

Необходимость открытия университета в Москве неоднократно обосновывал М.В. Ломоносов. Он подготовил фавориту императрицы Елизаветы Петровны И.И. Шувалову предложения о создании высшего учебного заведения. Прибыв зимой 1753 г. из Петербурга в Москву, М.В. Ломоносов приступил к хлопотам. Его проект лег на стол императрицы. В итоге 12 (25) января 1755 г. Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета. Открытие вуза в 1754 г. не состоялось ввиду ремонта здания, выделенного под учебный процесс.

Официальная церемония начала занятий в университете состоялась в день празднования годовщины коронации Елизаветы Петровны 26 апреля (7 мая) 1755 г. Кураторскую работу в вузе осуществлял И.И. Шувалов, пост директора получил А.М. Аргамаков.

Структура вуза

Согласно проекту М.В. Ломоносова в Московском университете создавались три факультета: философский, юридический и медицинский. Первоначально студенты обучались на философском факультете, получая базовую подготовку по естественным и гуманитарным наукам, затем уже шла специализация по юридическому, медицинскому или философскому профилю. Преподавание осуществлялось на латинском и русском языках.

Первое здание Московского университета – Аптекарский дом на Красной площади у Воскресенских ворот, переданный вузу согласно указу императрицы Елизаветы Петровны от 8 августа 1754 г. Здание было сооружено в конце XVII в.

В университете могли учиться представители различных сословий, кроме крепостных крестьян.

Университет финансировался государством не в полном объеме. Остальные средства шли от коммерческой деятельности и от меценатов (Демидовых, Строгановых, Е.Р. Дашковой и др.), которые приобретали для вуза приборы, коллекции, книги, учреждали стипендии для студентов.

В апреле 1756 г. на Моховой улице Московский университет открыл типографию и книжную лавку, положив начало отечественному книгоизданию.