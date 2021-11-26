МАГНИЦКИЙ ЛЕОНТИЙ ФИЛИППОВИЧ
МАГНИЦКИЙ ЛЕОНТИЙ ФИЛИППОВИЧ - российский математик, педагог, инженер.
Сын патриаршего крестьянина по прозвищу Теляшин (Телятин).
Согласно эпитафии на надгробной плите Магницкого, фамилия ему дана царём Петром I в 1700 году.
О первых 30 годах жизни Магницкого достоверных данных нет. По одной из версий, в юности Магницкий жил в Симоновом монастыре, овладел математическими науками, немецким, латинским и другими языками.
1(12) февраля 1701 года вместе с В.А. Киприановым нанят («взят в ведомость») Оружейной палатой для подготовки первого отечественного учебника по математике, предназначенного для «обучения мудролюбивых российских отроков и всякого чина и возраста людей».
«Арифметика, сиречь наука числительная…» (издана в 1703 году на Печатном дворе в Москве; репринт - 1914 год) состояла из 2 книг.
В «Арифметику-политику, или Гражданскую» (книга 1) Магницкий включил сведения о нумерации и четырёх арифметических действиях с целыми числами, о дробях, в частности впервые в российской литературе о десятичных дробях, а также раздел о денежном счёте, мерах и весах. Алгебраические правила, прогрессии и корни Магницкий рассмотрел в применении к морскому и военному делу.
«Арифметику-логистику не по гражданству токмо, но и к движению небесных кругов принадлежащую» (книга 2) Магницкий посвятил квадратным уравнениям, геометрии, тригонометрии и математическим основам навигации. Каждое новое правило Магницкий сопровождал определением, простым примером и многочисленными практическими задачами.
Впервые в России ввёл ряд математических терминов («множитель», «делитель», «делимое», «произведение», «извлечение корня» и прочее), заменил устаревшие слова «тьма», «легион» и другие, обозначавшие числа, на «миллион», «биллион», «триллион», «квадриллион».
При работе над «Арифметикой…» Магницкий использовал западноевропейские научные труды, в том числе, по-видимому, книгу по военной арифметике немецкого архитектора и механика Г.А. Бёклера («Arithmetica nova militaris», 1661 год).
До середины XVIII века «Арифметика…» Магницкого оставалась основным учебником по математике, а в познавательно-педагогическом смысле она сохранила своё значение доныне.
В 1701 или 1702 году Магницкий назначен преподавателем Школы математических и навигацких наук, оставался им до конца жизни. Преподавал арифметику, геометрию, плоскую тригонометрию, мореходную астрономию, навигацию.
Издал совместно с учёными-математиками А.Д. Фарварсоном и С. Гвином, а также В.А. Киприановым логарифмические таблицы А. Влакка (1703 год; 2-е издание, 1716), совместно с Фарварсоном - перевод с голландского на русский язык астрономических и навигационных таблиц (1722 год).
Во время Северной войны 1700-1721 годов составил чертежи, по которым в Великих Луках сооружена 6-бастионная земляная крепость (1704-1708 годы), в 1707 году по распоряжению Петра I руководил работами по укреплению вала и сооружению бастионов Тверского кремля.
Автор записки, направленной против московского лекаря Д.Е. Тверитинова, обвинённого в 1713 году в ереси (опубликована в 1882 году).