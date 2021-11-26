КУРГАНОВ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ

КУРГАНОВ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ - российский педагог, просветитель.

Сын ун­тер- офи­це­ра. В 1738-1741 годах учил­ся в московской На­ви­гац­кой шко­ле , в 1741-1746 год - в Морской ака­де­мии в Санкт-Пе­тер­бур­ге (с 1752 года Морской ка­дет­ский кор­пус), в ко­то­рой по окон­ча­нии кур­са был ос­тав­лен пре­по­да­ва­те­лем и про­слу­жил до кон­ца жиз­ни. Профессор выс­шей ма­те­ма­ти­ки и на­ви­га­ции (1773 год), под­пол­ков­ник (1791 год). Уче­ник Л. Ф. Маг­ниц­ко­го. Ав­тор яс­но и дос­туп­но на­пи­сан­ных учеб­ни­ков ма­те­ма­ти­ки «Ге­не­раль­ная гео­мет­рия» (1765 год), «Ариф­ме­ти­ка, или Чи­слов­ник» (1776 год), ко­то­рые до начала XIX века бы­ли основными учеб­ны­ми по­со­бия­ми в Морском ка­дет­ском кор­пу­се, а так­же учеб­ни­ков по во­енным нау­кам («Нау­ка мор­ская, си­речь Опыт о тео­рии и прак­ти­ке управ­ле­ния ко­раб­лем и фло­том во­ен­ным», 1774 год; «Кни­га о нау­ке во­ен­ной», 1777 год, и другие). «Уни­вер­саль­ная ариф­ме­ти­ка» (1757 год; пе­ре­из­да­ния с из­ме­не­ния­ми и под раз­ны­ми за­гла­вия­ми: 1771, 1776, 1791, 1794 годы) - пер­вое в Рос­сии об­ще­до­ступ­ное ру­ко­вод­ство по ма­те­ма­ти­ке - спо­соб­ст­во­ва­ла ши­ро­ко­му рас­про­стра­не­нию в Рос­сии ме­то­да пре­по­да­ва­ния ма­те­ма­ти­ки, пред­ло­жен­но­го Л. Эй­ле­ром. «Ге­не­раль­ная гео­мет­рия» (1765 год) - пер­вый русский учеб­ник по гео­мет­рии и три­го­но­мет­рии - по­лу­чи­ла в своё вре­мя ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние, хо­тя пер­во­на­чаль­но бы­ла пред­на­зна­че­на толь­ко для Морского ка­дет­ско­го кор­пу­са. Сре­ди уче­ни­ков Курганова - ад­ми­ра­лы Д. Н. Се­ня­вин, Ф. Ф. Уша­ков, мо­ре­пла­ва­те­ли Ф. Ф. Бел­линс­гау­зен , В. М. Го­лов­нин, И. Ф. Кру­зен­штерн.

Наи­боль­шей из­вест­но­стью поль­зо­ва­лась его «Рос­сий­ская уни­вер­саль­ная грам­ма­ти­ка, или Все­об­щее пись­мо­сло­вие, пред­ла­гаю­щее лег­чай­ший спо­соб ос­но­ва­тель­но­го уче­ния рус­ско­му язы­ку с сед­мью при­со­во­ку­п­ле­ния­ми раз­ных учеб­ных и по­лез­но­за­бав­ных ве­щей» (1769 год), слу­жив­шая ком­плекс­ным учеб­ным по­со­би­ем, литературной хре­сто­ма­ти­ей и свое­об­раз­ной эн­цик­ло­пе­ди­ей по­пу­ляр­ных зна­ний. Кни­га пе­ре­из­да­ва­лась с 1777 год под за­гла­ви­ем «Пись­мов­ник» и под ним во­шла в ис­то­рию русской куль­ту­ры. На­ря­ду с по­пу­ляр­ным из­ло­же­ни­ем рус. грам­ма­ти­ки, кни­га со­дер­жа­ла сбор­ник «крат­ких за­мы­сло­ва­тых по­вес­тей» и анек­до­тов, пер­вое пе­чат­ное со­б­ра­ние рус. по­сло­виц, пер­вую хре­сто­ма­тию русской по­эзии, пер­вый сло­варь иностранных слов, учеб­ные «раз­го­во­ры» о ми­фо­ло­гии, «лю­бо­муд­рии» и другом. Во 2-е (1777 год), 4-е (1790 год) и 5-е (1793 год) из­дания Курганов внёс из­ме­не­ния и зна­чительные до­пол­не­ния; в 8-е (1809 год) до­бав­лен раз­дел «Не­уст­ра­ши­мость ду­ха, ге­рой­ские под­ви­ги и при­мер­ные анек­до­ты рус­ских»; 10-е (1831 год) и по­след­нее, 11-е (1837 год), изда­ния вы­шли с цен­зур­ны­ми ку­пю­ра­ми. Бла­го­да­ря яс­но­сти из­ло­же­ния и ши­ро­ко­му ох­ва­ту ма­те­риа­ла «Пись­мов­ник» стал из­люб­лен­ной кни­гой для чте­ния в раз­ных, пре­имущественного ма­ло­об­ра­зо­ван­ных сло­ях об­ще­ст­ва, сыг­рав зна­чительную роль в ис­то­рии русской куль­ту­ры; его литературные дос­то­ин­ст­ва от­ме­чал А. С. Пуш­кин . Наи­бо­лее зна­чительные пе­ре­во­ды Курганова - «Но­вое со­чи­не­ние о на­ви­га­ции» П. Бу­ге­ра, «Нау­ка мор­ская» Буд­ре де Виль­гюе, «Эле­мен­ты гео­мет­рии» Евк­ли­да.

Сочинения:

Крат­кие за­мы­сло­ва­тые по­вес­ти из «Пись­мов­ни­ка»… М., 1976 год