ДРУЖЕСКОЕ УЧЁНОЕ ОБЩЕСТВО

ДРУЖЕСКОЕ УЧЁНОЕ ОБЩЕСТВО - просветительское и образовательное общество при Московском университете (1782-1786 годы).

Ос­но­ва­но по ини­циа­ти­ве ку­ра­то­ра университета М. М. Хе­ра­ско­ва, пре­по­да­ва­те­ля И. Г. Швар­ца и Н. И. Но­ви­ко­ва. О соз­да­нии «Дружеского ученого общества» бы­ло объ­яв­ле­но в июне 1782 году при от­кры­тии в университете Пе­ре­водческой се­ми­на­рии. Общество дей­ст­во­ва­ло на ча­ст­ные по­жерт­во­ва­ния и с официального раз­ре­ше­ния московского глав­но­ко­мандующего З. Г. Чер­ны­шёва и бла­го­сло­ве­ния митрополита Мо­с­ков­ско­го Пла­то­на. В при­гла­ше­ни­ях на тор­жественное от­кры­тие бы­ло объ­яв­ле­но о том, что чле­на­ми общества уже из­да­ны и бес­плат­но ра­зо­сла­ны по ду­хов­ным се­ми­на­ри­ям и другим учеб­ным за­ве­де­ни­ям книги на 3 тысячи руб.

За­да­чами «Дружеского ученого общества», объ­е­ди­нив­ше­го лю­би­те­лей и по­кро­ви­те­лей на­ук, яв­ля­лись из­да­ние книг, под­го­тов­ка учи­те­лей и ма­те­ри­аль­ная под­держ­ка сту­ден­тов. В со­став «Дружеского ученого общества» вхо­ди­ло свыше 50 человек. Кро­ме уча­ст­ни­ков ма­сон­ско­го круж­ка Но­ви­ко­ва (Г. П. Га­га­рин, П. Н. Ен­га­лы­чев, И. В. Ло­пу­хин, П. А. Та­ти­щев, Н. Н. Тру­бец­кой, И. П. Тур­ге­нев, М. М. Хе­ра­сков и другие), чле­на­ми общества бы­ли пре­по­да­ва­те­ли (П. И. Стра­хов, И. Г. Шварц, Я. Шней­дер и другие) и сту­ден­ты (М. И. Ан­то­нов­ский, А. Ф. Лаб­зин, А. Ф. Ма­ли­нов­ский, А. А. Пет­ров и другие) Московского университета. Мно­гие из них яв­ля­лись ав­то­ра­ми и пе­ре­вод­чика­ми в жур­на­лах Но­ви­ко­ва - «Мо­с­ков­ское еже­ме­сяч­ное из­да­ние», «Ве­чер­няя за­ря», «По­коя­щий­ся тру­до­лю­бец».

По ини­циа­ти­ве чле­нов общества на ос­но­ве слия­ния Пе­да­го­гич. (су­ще­ст­во­ва­ла при университете с 1779 года) и Пе­реводческой се­ми­на­рий в но­ябре 1782 года от­кры­та Фи­ло­ло­гическая се­ми­на­рия, рас­счи­тан­ная на 35 пан­сио­не­ров из епар­хи­аль­ных се­ми­на­рий и бед­ных свое­кошт­ных сту­ден­тов университета. На пол­ном иж­ди­ве­нии общества учил­ся 21 человек. В ре­зуль­та­те кон­флик­та чле­нов «Дружеского ученого общества» с ку­ра­то­ром университета И. И. Ме­лис­си­но, а так­же по­сле за­кры­тия Фи­ло­ло­гической се­ми­на­рии общество пре­кра­ти­ло своё су­ще­ст­во­ва­ние. Дея­тель­ность мно­гих бывших чле­нов «Дружеского ученого общества» пе­ре­мес­ти­лась в об­ра­зо­ван­ную в 1784 году Ти­по­гра­фическую ком­па­нию.

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