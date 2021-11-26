АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ (1726‒1805)

Первая в России государственная светская средняя общеобразовательная школа, открытая в Петербурге для подготовки молодежи в Академический университет.

Первоначально гимназия состояла из двух отделений (трехгодичного немецкого и двухгодичного латинского), занятия на которых вели академики и студенты Академического университета. В учебном плане гимназии основными были филологические дисциплины: латынь, греческий, немецкий и французский языки, риторика, логика и чтение античных авторов. Кроме того, преподавались арифметика, история , география и рисование. Но полный учебный курс был обязательным только для поступающих в университет, а остальным разрешалось изучать предметы по выбору. Возраст учеников не ограничивался, и прием велся весь год. После открытия в 1732 Шляхетского кадетского корпуса основное число учащихся стали составлять представители непривилегированных сословий, а дворянские дети поступали в А. г. лишь в качестве вольнослушателей. Несмотря на меры, направленные на преодоление несовершенства обучения (введение в 1735 стипендии для ряда учащихся; перевод в 1747 обучения на русском языке и изменение структуры предметов; появление в 1749 «ректорского» класса для особо одаренных учеников), в 1730–1740-е А. г. переживала упадок. Расцвет А. г. в 1758–1765 связан с деятельностью возглавлявшего ее М. В. Ломоносова , который, восстановив преемственность между гимназией и университетом, на основе разработанного им «Регламента» выделил: «российские» классы (русский язык, ораторское искусство, стихотворчество и русская история), латынь и классы «общего основания» (естествознание, математика, философия и др.), обучение в которых велось параллельно. Преобразования Ломоносова также включали: обновление состава учебников (грамматика, риторика, российская история и пр.), набор учителей из числа студентов университета, учреждение ежегодных переходных и выпускных экзаменов, открытие интерната для бедных учеников. В последние годы в гимназии были основаны подготовительные классы, а в старших классах в 1770 введена неполная университетская программа. В 1805 в связи с перестройкой системы образования гимназия была закрыта, а 50 ее учеников переведены в петербургскую гимназию. Среди выпускников А. г. было немало выдающихся личностей, в том числе: акад. В. Е. Ададуров, И. И. Лепехин, Н. Я. Озерецковский, В. М. Севергин и В. Ф. Зуев, философ-просветитель Я. П. Козельский и др.

Автор статьи: И. Б. Орлов.

© Российская Историческая Энциклопедия