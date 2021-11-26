ВОЛКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Образование и карьера

Дмитрий Волков родился в 1718 г. (по другим данным – в 1727 г.) в Подмосковье в дворянской семье. Получил хорошее образование, владел немецким и французским языками.

В 1742 г. (?) стал сотрудником Московского архива Коллегии иностранных дел, работая под началом А.П. Бестужева-Рюмина. В 1745 г. произведен в прапорщики, получив право на дворянство. Принимал участие в дипломатическом посольстве, направленном в Вену на коронацию Франца I (1746). С 1747 г. трудился переводчиком Коллегии иностранных дел, с 1749 г. стал секретарем коллегии.

Большую роль в жизни Д.В. Волкова сыграл П.И. Шувалов, тогдашний глава русского правительства, который способствовал назначению Дмитрия Васильевича руководителем канцелярии Конференции при Высочайшем дворе, которую он возглавлял с 1756 по 1762 гг.

Принимал участие в Следственной комиссии по делу А.П. Бестужева-Рюмина, будучи ее секретарем.

С декабря 1761 г. по 28 июня 1762 г. Д.В. Волков находился на посту личного секретаря императора Петра III. Готовил условия мирного договора с Пруссией. Получил чин действительного статского советника. 31 января 1762 г. стал тайным секретарем Императорского совета в Коллегии иностранных дел. Обладал большим влиянием на решение вопросов внутренней и внешней политики государства. Его авторству приписывают Манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству», указы об уничтожении Тайной канцелярии, о снятии ограничений на внешнюю торговлю, о начале секуляризации церковных земель (1762).

В результате переворота 28 июня 1762 г. Д.В. Волкова из опасений, что он может помогать опальному императору, отправили под арест на целый месяц. После освобождения государственного деятеля направили в Оренбург.

Волков в Оренбурге

6 мая 1763 г. Дмитрий Васильевич получил должность вице-губернатора Оренбургской губернии. Его задача в Оренбурге заключалась в изучении «тамошних дел».

13 июня 1763 г. Екатерина II назначила Д.В. Волкова оренбургским губернатором. На этом посту он находился около года. При нем пограничные крепости получили право продавать киргизам беспошлинно хлеб. Занимался изучением илецкой соли. Подготовил проект укрепления Оренбургской пограничной линии. Однако ситуация с киргизами в его губернаторство была достаточно сложной. Продолжались, как и при А.Р. Давыдове, грабежи киргизами караванов, переход через Яик.

Волков в Петербурге

Спустя год после назначения оренбургским губернатором, Д.В. Волков возглавил Мануфактур-коллегию; на этом посту он пробыл до 1777 г. В 1768 – 1782 гг. был сенатором, в параллели исполняя обязанности смоленского наместника (1776 – 1778), санкт-петербургского генерал-полицеймейстера (1778 – 1780), петербургского губернатора (1780).

Упоминается как член суда над Е.И. Пугачевым 9 января 1775 г.

Ушел в отставку в 1782 г. Умер в 1785 г. в своем имении в с. Крест Витебской губернии.

Труды Волкова

Авторству Д.В. Волкова принадлежат: проект о свободе внешней торговли и отмене торговых и промышленных монополий и привилегий (1760), записки о состоянии Оренбургского края (1763), комедия «Воспитание» (1774).

Семья

Супруга – Прасковья Борисовна Никитина. Шестеро детей: сыновья Николай, Алексей, Сергей, дочери Вера, Надежда, Любовь.