ТАТИЩЕВ, ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ

Тати́щев, Василий Никитич (19[29].04.1686, Псковский уезд — 15[26].07.1750, Болдино, Московская губ.) — российский инженер-артиллерист, историк, географ, дипломат, государственный деятель. Происходит из рода Рюриковичей . Получил инженерное образование в Германии. Участвовал в Аландском конгрессе (1718–1719) — русско-шведских переговорах, где сделал географическое описание Аландских островов. Служил под началом Я. В. Брюса . В 1720 и 1734 курировал заводы на Урале. Создал историческое и географическое описание Российской империи, в котором разрабатывал и применял методы источниковедения. По мнению ряда исследователей, некоторые ссылки и цитаты Т. из «древних летописей» являются продуктом умелой мистификации самого автора.

Соч. : Избранные труды по географии России. М., 1950.

Лит. : Юхт А. И. Государственная деятельность В. Н. Татищева в 20-х — начале 30-х годов XVIII в. М., 1985; Толочко А. П. «История Российская» Василия Татищева: источники и известия. М.–Киев, 2005. С. К. Духин.