САРЫЧЕВ ГАВРИИЛ АНДРЕЕВИЧ

Образование и служба

Гавриил Сарычев родился в 1763 г. в Санкт-Петербурге. Происходил из дворян. В 1775 г. начал обучение в Морском кадетском корпусе. Произведен в гардемарины, затем – в мичманы. Последнее повышение стало возможным после плаваний в Балтийском море и при рейде Архангельск – Кронштадт. Получил назначение на «Не тронь меня» в эскадре Я.Ф. Сухотина, поддерживавшей в Средиземном море нейтралитет.

Участие в походах

Дальнейшая судьба С. связана с дальними плаваниями. Полученная юным С. профессия стала делом его жизни. В 1784 г. С. осуществил съемку р. Сож. Спустя год он вошел в состав Северо-Восточной секретной экспедиции И.И. Биллингса. План путешествия, разработанный П.С. Палласом, предполагал изучение берегов Северного Ледовитого океана к востоку от р. Колымы. Отряд вышел из устья Колымы в сторону океана. Однако достижение заветной мечты было отложено в связи с густым туманом, который вернул странствователей назад. В Охотск они дошли по суше. Тем не менее, они не отказались от своих планов и как тоько представилась возможность, приступили к их реализации.

В 1790 г. И.И. Биллингс и его последователь С. построили в Охотске «Славу России» и вышли к берегам Камчатки. В Беринговом проливе натолкнулись на льды. После того, как И.И. Биллингс ушел по суше, С. изучил восточный берег Берингова моря, Алеутские и Командорские о-ва, о-ва Прибылова, Св. Лаврентия, Диомида.

В 1794 г. С. вернулся в столицу. За годы поездки он собрал данные о природе и населении Восточной Сибири, Камчатки, Алеутских и Командорских о-вов, подготовил точные атласы и карты.

Дальнейшая карьера

С. после возвращения в столицу служил в различных эскадрах. Командовал «Москвой». В 1801 г. повышен до капитан-командора.

В 1802 – 1806 гг. возглавлял Балтийскую гидрографическую экспедицию, занимавшуюся поставлением карт Балтики и Финского залива. С 1803 г. – член Адмиралтейств-коллегии, контр-адмирал.

С 1808 г. – вице-адмирал, руководитель гидрографических исследований в Российской империи. С 1809 г. – почетный член Петербургской АН.

В 1810 г. С. возглавил комитет по преобразованию Камчатского края, затем – вернулся на флот. ряд исследований в Архангельске. Год был военным губернатором Кронштадта, позднее - перешел на работу в Главный морской штаб. В 1828 г. С. занимал должности начальника морского штаба и морского министра. В течение трех с половиной месяцев 1830 г. возглавлял морское министерство и был членом ученого комитета. Исследователь был членом многих научных сообществ. Занимался историей русских портов. Его руке принадлежит составление плана Санкт-Петербурга.

Умер С. 30 июля 1831 г. в Санкт-Петербурге от холеры.

Семья

Супруга – Анастасия Васильевна Мецкевич.

Дети: Елизавета, Алексей, Екатерина.