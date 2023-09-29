Рéмезов, Семён Ульянович

Рéмезов, Семён Ульянович (1642, Тобольск — после 1720, там же?) — российский картограф, архитектор и летописец. Представитель сибирского служилого рода. Участвовал в проектировании и строительстве сооружений Тобольского кремля. По результатам картографических изысканий составил первые российские географические атласы Сибири. С деятельностью Р. связано создание иллюстрированной «Ремезовской летописи».

Лит.: Гольденберг Л. А. Семен Ульянович Ремезов, сибирский картограф и географ: 1642 — после 1720 гг. М., 1965; Смит-­Питер С. С. У. Ремезов и сибирская идентичность в конце XVII — начале XVIII в. // Сибирские исторические исследования. 2014. С. 7–23. И. Г. Кинский.