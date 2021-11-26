ПОЛЕНОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
ПОЛЕНОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ - российский юрист и правовед, действительный статский советник (1793).
Из рода Поленовых. Учился в Академической гимназии (1749-1753), Академическом (1754-1761), Страсбурском (1762-1766) и Гёттингенском (1766-1767) университетах. Масон. Переводчик Петербургской АН (1761-1762, 1767-1771); редактор газеты «Санкт- Петербургские ведомости» (1769-1770). Обер-секретарь 1-го (1780-1791 годы; секретарь в 1771-1780 годы) и 3-го (1791-1793) департаментов Сената. Участвовал в работе Комиссии для составления законов (1796-1798). Считал необходимым изучать юриспруденцию вместе с историей. Участвовал совместно с С.С. Башиловым в подготовке к изданию Никоновской летописи (часть 2, 1768). Перевёл с французского языка «Размышления о причинах величества римского народа и его упадка» Ш.Л. Монтескьё, «Рассуждение о причинах установления или уничтожения законов» прусского короля Фридриха II Великого (оба сочинения опубликованы в 1769 году), с латинского языка - «О свойстве нравов человеческих» Теофраста (1772). Изучал историю Мальтийского ордена.
Автор сочинения о крепостном состоянии крестьян в России, написанного для участия в конкурсе ВЭО 1766-1768 (1-я редакция опубликована в 1865 году, 2-я редакция, значительно переработанная Поленовым по требованию конкурсной комиссии, - частично в 1888 году, полностью обе редакции - в 1960 году историком М.Т. Белявским). Предложил предоставить крестьянам земельный надел в наследственное пользование без права дробления, продажи, дарения и заклада, а скот и урожай - в «полную власть и волю». Первым выдвинул идею при недостатке надельной земли переселять государственных крестьян на пустующие земли с предоставлением им льгот, а частновладельческих крестьян обучать ремёслам или в редких случаях отпускать в города на заработки (в целом отходничество считал вредным с нравственной и экономической точек зрения). Противник продажи крестьян без земли. Призывал установить однодневную барщину. Предлагал обучать крестьянских детей старше 10 лет грамоте, арифметике и катехизису, одного из 1000 крестьянских мальчиков - медицине; создавать деревенские и «высшие» крестьянские суды для разбора гражд. дел разной степени тяжести, в том числе с помещиками, а также земские суды из образованных местных дворян для рассмотрения апелляций; организовать деревенскую полицию (должна была поддерживать в хорошем состоянии дороги, реки и озёра, бороться с преступностью, пожарами, ухаживать за лесами). Призвал императрицу Екатерину II освободить «рачительных и добрых» дворцовых и государственных крестьян, чтобы подать пример дворянству, а также разрешить богатым крестьянам выкупаться из зависимости.