ПОЛЕНОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

ПОЛЕНОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ - российский юрист и пра­во­вед, действительный статский советник (1793).

Из ро­да По­ле­но­вых . Учил­ся в Ака­де­мической гим­на­зии (1749-1753), Ака­де­ми­че­ском (1754-1761), Страс­бур­ском (1762-1766) и Гёт­тин­ген­ском (1766-1767) университетах. Ма­сон. Пе­ре­во­дчик Пе­тербургской АН (1761-1762, 1767-1771); ре­дак­тор газеты «Санкт- Пе­тер­бург­ские ве­до­мо­сти» (1769-1770). Обер-сек­ре­тарь 1-го (1780-1791 годы; сек­ре­тарь в 1771-1780 годы) и 3-го (1791-1793) департаментов Се­на­та. Уча­ст­во­вал в ра­бо­те Ко­мис­сии для со­став­ле­ния за­ко­нов (1796-1798). Счи­тал не­об­хо­ди­мым изу­чать юрис­пру­ден­цию вме­сте с ис­то­ри­ей. Уча­ст­во­вал совместно с С.С. Ба­ши­ло­вым в под­го­тов­ке к из­да­нию Ни­ко­нов­ской ле­то­пи­си (часть 2, 1768). Пе­ре­вёл с французского языка «Раз­мыш­ле­ния о при­чи­нах ве­ли­че­ст­ва рим­ско­го на­ро­да и его упад­ка» Ш.Л. Мон­тес­кьё, «Рас­су­ж­де­ние о при­чи­нах ус­та­нов­ле­ния или унич­то­же­ния за­ко­нов» прусского ко­ро­ля Фрид­ри­ха II Ве­ли­ко­го (оба со­чи­не­ния опубликованы в 1769 году), с латинского языка - «О свой­ст­ве нра­вов че­ло­ве­че­ских» Тео­фра­ста (1772). Изу­чал ис­то­рию Маль­тий­ско­го ор­де­на .

Ав­тор со­чи­не­ния о кре­по­ст­ном со­стоя­нии кре­сть­ян в Рос­сии, на­пи­сан­но­го для уча­стия в кон­кур­се ВЭО 1766-1768 (1-я редакция опубликована в 1865 году, 2-я редакция, зна­чи­тель­но пе­ре­ра­бо­тан­ная Поленовым по тре­бо­ва­нию кон­курс­ной ко­мис­сии, - час­тич­но в 1888 году, пол­но­стью обе ре­дак­ции - в 1960 году ис­то­ри­ком М.Т. Бе­ляв­ским). Пред­ло­жил пре­дос­та­вить кре­сть­я­нам зе­мель­ный на­дел в на­след­ст­вен­ное поль­зо­ва­ние без пра­ва дроб­ле­ния, про­да­жи, да­ре­ния и за­кла­да, а скот и уро­жай - в «пол­ную власть и во­лю». Пер­вым вы­дви­нул идею при не­дос­тат­ке на­дель­ной зем­ли пе­ре­се­лять государственных кре­сть­ян на пус­тую­щие зем­ли с пре­дос­тав­ле­ни­ем им льгот, а ча­ст­но­вла­дель­че­ских кре­сть­ян обу­чать ре­мёс­лам или в ред­ких слу­ча­ях от­пус­кать в го­ро­да на за­ра­бот­ки (в це­лом от­ход­ни­че­ст­во счи­тал вред­ным с нрав­ст­вен­ной и эко­но­мической то­чек зре­ния). Про­тив­ник про­да­жи кре­сть­ян без зем­ли. При­зы­вал ус­та­но­вить од­но­днев­ную бар­щи­ну. Пред­ла­гал обу­чать кре­сть­ян­ских де­тей стар­ше 10 лет гра­мо­те, ариф­ме­ти­ке и ка­те­хи­зи­су, од­но­го из 1000 кре­сть­ян­ских маль­чи­ков - ме­ди­ци­не; соз­да­вать де­ре­вен­ские и «выс­шие» кре­сть­ян­ские су­ды для раз­бо­ра гражд. дел раз­ной сте­пе­ни тя­же­сти, в том числе с по­ме­щи­ка­ми, а так­же зем­ские су­ды из об­ра­зо­ван­ных ме­ст­ных дво­рян для рас­смот­ре­ния апел­ля­ций; ор­га­ни­зо­вать де­ре­вен­скую по­ли­цию (долж­на бы­ла под­дер­жи­вать в хо­ро­шем со­стоя­нии до­ро­ги, ре­ки и озё­ра, бо­роть­ся с пре­ступ­но­стью, по­жа­ра­ми, уха­жи­вать за ле­са­ми). При­звал императрицу Ека­те­ри­ну II ос­во­бо­дить «ра­чи­тель­ных и до­б­рых» двор­цо­вых и государственных кре­сть­ян, что­бы по­дать при­мер дво­рян­ст­ву, а так­же раз­ре­шить бо­га­тым кре­сть­я­нам вы­ку­пать­ся из за­ви­си­мо­сти.