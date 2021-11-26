ОВЦЫН ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ
ОВЦЫН ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ - российский гидрограф, один из первых исследователей Арктики.
Дворянин. В 1726 году окончил Морскую академию и сразу поступил на службу учеником штурмана; в 1729 году адъютант при Кронштадтском порте. В 1731 году произведён в прапорщики, в 1733 году - в лейтенанты. В 1734-1738 годах командир 2-го (Обско-Енисейского, или Тобольского) отряда 2-й Камчатской экспедиции по съёмке побережья Карского моря к востоку от долины реки Обь. Летом 1737 года, выйдя из Обской губы, отряд обогнул Гыданский полуостров и вошёл в Енисейский залив; произвёл первую гидрографическую опись этой части побережья Сибири; открыл Гыданский залив и Гыданский полуостров. Перезимовав на Енисее, Овцын отправился с докладом в Санкт-Петербург, но в Тобольске был арестован по обвинению в связях с семейством ссыльных князей Долгоруковых. Несмотря на заступничество адмиралтейств-коллегий, Овцына разжаловали в матросы и отправили в Охотск в распоряжение руководителя 2-й Камчатской экспедиции В.И. Беринга. В должности его адъютанта Овцын в 1741-1742 годах совершил плавание на пакетботе «Святой Пётр» к берегам Северной Америки. В 1741 году снова получил чин лейтенанта и до 1757 года командовал судами в Балтийском море; в том же году в должности обер-штер-кригскомиссара списан на берег по болезни. В честь Овцына названы мыс полуострова Таймыр и пролив между островом Олений и островом Сибирякова.