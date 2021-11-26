ОВЦЫН ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ

ОВЦЫН ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ - российский гид­ро­граф, один из пер­вых ис­сле­до­ва­те­лей Арк­ти­ки.

Дво­ря­нин . В 1726 году окон­чил Мор­скую ака­де­мию и сра­зу по­сту­пил на служ­бу уче­ни­ком штур­ма­на; в 1729 году адъ­ю­тант при Крон­штадт­ском пор­те. В 1731 году про­из­ве­дён в пра­пор­щи­ки, в 1733 году - в лей­те­нан­ты. В 1734-1738 годах командир 2-го (Об­ско-Ени­сей­ско­го, или То­боль­ско­го) от­ря­да 2-й Кам­чат­ской экс­пе­ди­ции по съём­ке по­бе­ре­жья Кар­ско­го моря к вос­то­ку от до­ли­ны реки Обь. Ле­том 1737 года, вый­дя из Об­ской гу­бы, от­ряд обо­гнул Гы­дан­ский полуостров и во­шёл в Ени­сей­ский залив; про­из­вёл пер­вую гид­ро­гра­фическую опись этой час­ти по­бе­режья Си­би­ри; от­крыл Гы­дан­ский залив и Гы­дан­ский полуостров. Пе­ре­зи­мо­вав на Ени­сее, Овцын от­пра­вил­ся с док­ла­дом в Санкт-Пе­тер­бург, но в То­боль­ске был аре­сто­ван по об­ви­не­нию в свя­зях с се­мей­ст­вом ссыль­ных кня­зей Дол­го­ру­ко­вых . Не­смот­ря на за­ступ­ни­че­ст­во ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гий, Овцына раз­жа­ло­ва­ли в мат­ро­сы и от­пра­ви­ли в Охотск в рас­по­ря­же­ние ру­ково­ди­те­ля 2-й Кам­чат­ской экс­пе­ди­ции В.И. Бе­рин­га. В долж­но­сти его адъ­ю­тан­та Овцын в 1741-1742 годах со­вер­шил пла­ва­ние на па­кет­бо­те «Святой Пётр» к бе­ре­гам Северной Аме­ри­ки. В 1741 году сно­ва по­лу­чил чин лей­те­нан­та и до 1757 года ко­ман­до­вал су­да­ми в Бал­тий­ском море; в том же го­ду в долж­но­сти обер-штер-криг­ско­мис­са­ра спи­сан на бе­рег по бо­лез­ни. В честь Овцына на­зва­ны мыс полуострова Тай­мыр и про­лив ме­ж­ду островом Оле­ний и островом Си­би­ря­ко­ва.