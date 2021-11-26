ОРЛОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

ОРЛОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ - граф (1762), ор­га­ни­за­тор российской нау­ки, генерал-по­ру­чик (1774), тайный советник (1812), почетный член Пе­тербургской АН (1766).

Из ро­да Ор­ло­вых . Брат Г.Г. Ор­ло­ва и А.Г. Ор­ло­ва (с 1775 года Ор­лов-Чес­мен­ский). Тесть графа Н.П. Па­ни­на (с 1790 года). Учил­ся в Лейп­циг­ском университете (1763-1766 годы). Ди­рек­тор Пе­тербургской АН (1766-1774 годы); пре­зи­ден­том АН в эти же го­ды ос­та­вал­ся граф К.Г. Ра­зу­мов­ский, но вся пол­но­та вла­сти фактически пе­ре­шла к Орлову. Заме­нил язык де­ло­про­из­вод­ст­ва АН с не­мец­ко­го на ла­тынь (пред­ла­гал за­ме­нить на рус­ский, но боль­шин­ст­во ака­де­ми­ков и про­фес­со­ров АН его не зна­ли). Со­дей­ст­во­вал про­ве­де­нию на­учных ис­сле­до­ва­ний: ор­га­ни­зо­вал Ака­де­ми­че­ские экс­пе­ди­ции 1768-1774 годов по изу­че­нию ев­ропейской и ази­атской час­тей Рос­сии, в 1769 году - на­блю­де­ние за про­хо­ж­де­ни­ем Ве­не­ры пе­ред Солн­цем в раз­ных пунк­тах (Орен­бур­ге, Ор­ске, Санкт-Пе­тер­бур­ге, Якут­ске и других). При­гла­сил в Рос­сию по по­ру­че­нию императрицы Ека­те­ри­ны II Ев­ге­ния Вул­га­ри­са (1771). Опе­кал российских сту­ден­тов, обу­чав­ших­ся за гра­ни­цей. Уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии де­пу­тат­ско­го на­ка­за в Уло­жен­ную ко­мис­сию 1767-1768/1769 годов от АН, а так­же в под­го­тов­ке про­ек­та но­во­го ус­та­ва АН, пре­ду­смат­ри­вав­ше­го уве­ли­че­ние чис­ла ака­де­ми­ков, про­фес­со­ров, адъ­юнк­тов и почетных чле­нов, при­свое­ние им чи­нов по Та­бе­ли о ран­гах 1722 года. Президент ВЭО (1767, 1770).

Со­про­во­ж­дал Ека­те­ри­ну II во вре­мя её пу­те­ше­ст­вия по Вол­ге в 1767 году. В 1770 году вме­сте с бо­та­ни­ком И. Герт­не­ром пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ропейской час­ти Рос­сии, в 1771-1773 годах - по Ев­ро­пе. В пу­те­ше­ст­ви­ях вёл днев­ни­ко­вые за­пи­си [час­тич­но опубликованы графом В.П. Ор­ло­вым-Да­вы­до­вым в книге: «Био­гра­фи­че­ский очерк гра­фа В.Г. Ор­ло­ва» (т. 1-2, 1878)].

Вы­шел в от­став­ку в связи с воз­вы­ше­нием Г.А. По­тём­ки­на (с 1787 года По­тём­кин-Тав­ри­че­ский) и ут­ра­той влия­ния графом Г.Г. Ор­ло­вым. Ос­но­вал усадь­бу От­ра­да в селе Се­мё­нов­ское (смотри Се­мё­нов­ское-От­ра­да ); в 1822 году при­об­рёл усадь­бу Мар­фи­но близ Мо­ск­вы. Круп­ный зем­ле­вла­де­лец и ду­ше­вла­де­лец (ему при­над­ле­жа­ли зем­ли в Во­ро­неж­ской, Мо­с­ков­ской, Сим­бир­ской, Твер­ской гу­бер­ни­ях, а так­же в 1820-е годы около 13 тысяч душ кре­сть­ян муж­ско­го по­ла). Раз­во­дил но­вые сор­та рас­те­ний, в усадь­бе От­ра­да в пос­лед­ней четверти XVIII века ор­га­ни­зо­вал кон­ный за­вод. В 1780 годув родовом имении Орловых село Лют­ки­но Бе­жец­ко­го уезда Твер­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (ны­не де­рев­ня Бе­жец­ко­го района Твер­ской области) от­крыл на­чаль­ную шко­лу для 30 маль­чи­ков. Со­брал кол­лек­ции му­зы­каль­ных ин­ст­ру­мен­тов и ба­бо­чек.