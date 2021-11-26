МИЛЛЕР Герард Фридрих

Историк, археограф, этнограф, организатор науки.

Учился в университетах Ринтельна и Лейпцига. В 1725 на службе в Петербургской академии наук. Занимал должности преподавателя академической гимназии, профессора, вице-секретаря (1728-30), конференц-секретаря (1754-65) АН. Ректор академического Петербургского университета (1747). Академик (1751).

В 1733-43 участвовал во 2-й Камчатской экспедиции. Во время поездки по Сибири собрал уникальную коллекцию источников, ставших основой его книги «История Сибири» (1761-63), не утратившей научного значения до сих пор. В 1748 получил звание историографа. В 1749 представил диссертацию «О происхождении имени и народа российского», где доказывал скандинавское происхождение первых русских князей. Учитывая претензии Швеции на часть российской территории и борьбу внутри правящей элиты с «иностранным засильем», положения диссертации приобрели актуальное политическое звучание и вызвали бурную полемику.

Миллер являлся выдающимся организатором науки. Благодаря его усилиям начал выходить первый в России научно-популярный журнал «Ежемесячные сочинения» (1755-64) и сборника «Sammlung Russischer Geschichte» (1732-65). Являлся редактором «Санкт-Петербургских ведомостей» (1728-42), «Примечаний» на «Ведомости» (1728-30). Принимал активное участие в издании наследия В.Н. Татищева , А.И. Манкиева, С.П. Крашенинникова. Впервые издал «Степенную книгу».

В 1765 оставил службу в Академии и стал главным надзирателем московского Воспитательного дома. Управляющий Московским архивом Коллегии иностранных дел (с 1766). Депутат Уложенной комиссии от Академии наук.

Сочинения:

Сибирь XVIII в. в путевых описаниях Г.Ф. Миллера. Новосибирск, 1996;

Сочинения по истории России: Избранное / Сост. и вступ. ст. А.Б. Каменского, прим. А.Б. Каменского, О.М. Медушевской. М., 1998;

История Сибири: В 2 ч. М., 1999–2000;

Избранные труды / Сост., вступ. ст., прим. С.С. Илизарова. М., 2006;

Этнографические труды. М., 2009.