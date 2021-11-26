МАТОРИНЫ
МАТОРИНЫ - семья русских литейщиков, колокольных мастеров.
Фёдор Дмитриевич (1630-е годы -1688 год) принят на московский Пушечный двор в 1651 году; ведущий литейщик в 1670-х годах. С 1660-х годов приобретал земли и строения в Пушкарской слободе, где открыл первый колокольный завод (с 1686 года значился его владельцем). На заводе отливали колокола для церквей и монастырей, а также колокола небольших размеров для продажи в «колокольном ряду» в Москве и др. городах. Колокола Фёдора Маторина отличают чистота отливки и богатое рельефное декоративное убранство. Сохранилось несколько подписных работ мастера - отлитые в 1678-1679 годах колокола «Новый» для церкви Успения Пресвятой Богородицы и «Даниловский» для монастыря Живоначальной Троицы в Переславле-Залесском, в 1683-1684 годах колокола для Волынского монастыря в Чернигове (ныне - на колокольне Покровского собора в Москве) и Новодевичьего монастыря в Москве. Среди его выдающихся работ - колокол «Корноухий» (масса 1275 пудов), отлитый в 1684 году для Троице-Сергиевой лавры (уничтожен в 1930 году).
Дело Фёдора Маторина продолжили сыновья Дмитрий и Иван, совладельцы завода. Дмитрий Фёдорович (годы рождения и смерти неизвестны) в 1682-1696 годах работал на Пушечном дворе в качестве колокольного мастера. Известен благодаря необычному колоколу (4 пуда), отлитому им в 1687 году по заказу боярина В. В. Голицына для церкви Покрова Богородицы в селе Медведково (ныне - в Музее-заповеднике «Коломенское»); верхняя часть колокола украшена львиными головами и орнаментами, а его навершие оформлено в виде головы звонаря.
Иван Фёдорович (1660-е годы - 19.08.1735 года, Москва) известен как «артиллерии и колокольных дел мастер». На заводе Маторина производились отливки колоколов для многих московских церквей и монастырей. В 1701-1702 годах по приказу Петра I Иван Маторин отлил 113 шести- и трёхфунтовых медных пушек. В 1735 году ему было поручено отлить Царь-колокол для Московского Кремля. Сооружение формы для литья проводилось в яме 10-метровой глубины вблизи колокольни Ивана Великого.
В разгар работ Иван Маторин скончался; ответственность за продолжение работы была возложена на его сына Михаила Ивановича (? - 1750 год). Заливка колокола была успешно осуществлена (масса 12327 пудов, высота 6,14 м, диаметр 6,6 м), однако его художественная обработка прервана в 1737 году из-за пожара в Кремле. При тушении пожара водой из-за неравномерного охлаждения колокол дал несколько трещин, в результате чего от него откололся кусок (около 700 пудов).
Среди др. работ Михаила Маторина - колокола для Богоявленского монастыря на Никольской улице (1736 год) и церкви Архангела Гавриила в Архангельском переулке (1737 год) в Москве (уничтожены в 1930-х годах).