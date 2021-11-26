МАТОРИНЫ

МАТОРИНЫ - семья русских литейщиков, колокольных мастеров.

Фё­дор Дмит­рие­вич (1630-е годы -1688 год) при­нят на московский Пу­шеч­ный двор в 1651 году; ве­ду­щий ли­тей­щик в 1670-х годах. С 1660-х годов при­об­ре­тал зем­ли и строе­ния в Пуш­кар­ской сло­бо­де, где от­крыл пер­вый ко­ло­коль­ный за­вод (с 1686 года зна­чил­ся его вла­дель­цем). На за­во­де от­ли­ва­ли ко­ло­ко­ла для церк­вей и мо­на­сты­рей, а так­же ко­ло­ко­ла не­боль­ших раз­ме­ров для про­да­жи в «ко­ло­коль­ном ря­ду» в Мо­ск­ве и др. го­ро­дах. Ко­ло­ко­ла Фё­до­ра Ма­то­ри­на от­ли­ча­ют чис­то­та от­лив­ки и бо­га­тое рель­еф­ное де­ко­ра­тив­ное уб­ран­ст­во. Со­хра­ни­лось несколько под­пис­ных ра­бот мас­те­ра - от­ли­тые в 1678-1679 годах ко­ло­ко­ла «Но­вый» для церкви Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы и «Да­ни­лов­ский» для монастыря Жи­во­на­чаль­ной Трои­цы в Пе­ре­слав­ле-За­лес­ском, в 1683-1684 годах ко­ло­ко­ла для Во­лын­ско­го монастыря в Чер­ни­го­ве (ны­не - на ко­ло­коль­не По­кров­ско­го со­бо­ра в Мо­ск­ве) и Но­во­де­вичь­е­го монастыря в Мо­ск­ве. Сре­ди его вы­даю­щих­ся ра­бот - ко­ло­кол «Кор­но­ухий» (мас­са 1275 пу­дов), от­ли­тый в 1684 году для Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры (унич­то­жен в 1930 году).

Де­ло Фё­до­ра Ма­то­ри­на про­дол­жи­ли сы­но­вья Дмит­рий и Иван, сов­ла­дель­цы за­во­да. Дмит­рий Фё­до­ро­вич (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны) в 1682-1696 годах ра­бо­тал на Пу­шеч­ном дво­ре в ка­че­ст­ве ко­ло­коль­но­го мас­те­ра. Из­вес­тен бла­го­да­ря не­обыч­но­му ко­ло­ко­лу (4 пу­да), от­ли­то­му им в 1687 году по за­ка­зу боя­ри­на В. В. Го­ли­цы­на для церкви По­кро­ва Бо­го­ро­ди­цы в селе Мед­вед­ко­во (ны­не - в Му­зее-за­по­вед­ни­ке «Ко­ло­мен­ское» ); верх­няя часть ко­ло­ко­ла ук­ра­ше­на льви­ны­ми го­ло­ва­ми и ор­на­мен­та­ми, а его на­вер­шие оформ­ле­но в ви­де го­ло­вы зво­на­ря.

Иван Фё­до­ро­вич (1660-е годы - 19.08.1735 года, Мо­ск­ва) из­вес­тен как «ар­тил­ле­рии и ко­ло­коль­ных дел мас­тер». На за­во­де Маторина про­из­во­ди­лись от­лив­ки ко­ло­ко­лов для многих московских церк­вей и мо­на­сты­рей. В 1701-1702 годах по при­ка­зу Пет­ра I Иван Ма­то­рин от­лил 113 шес­ти- и трёх­фун­то­вых мед­ных пу­шек. В 1735 году ему бы­ло по­ру­че­но от­лить Царь-ко­ло­кол для Мо­с­ков­ско­го Крем­ля . Со­ору­же­ние фор­мы для ли­тья про­во­ди­лось в яме 10-мет­ро­вой глу­би­ны вбли­зи ко­ло­коль­ни Ива­на Ве­ли­ко­го .

В раз­гар ра­бот Иван Ма­то­рин скон­чал­ся; от­вет­ст­вен­ность за про­дол­же­ние ра­бо­ты бы­ла воз­ло­же­на на его сы­на Ми­хаи­ла Ива­но­ви­ча (? - 1750 год). За­лив­ка ко­ло­ко­ла была ус­пеш­но осу­ще­ст­в­ле­на (мас­са 12327 пу­дов, высота 6,14 м, диа­метр 6,6 м), од­на­ко его ху­дожественная об­работ­ка пре­рва­на в 1737 году из-за по­жа­ра в Крем­ле. При ту­ше­нии по­жа­ра во­дой из-за не­рав­но­мер­но­го ох­ла­ж­де­ния ко­ло­кол дал несколько тре­щин, в ре­зуль­та­те че­го от не­го от­ко­лол­ся ку­сок (около 700 пу­дов).

Сре­ди др. ра­бот Ми­хаи­ла Ма­то­ри­на - ко­ло­ко­ла для Бо­го­яв­лен­ско­го монастыря на Ни­коль­ской улице (1736 год) и церкви Ар­хан­ге­ла Гав­рии­ла в Ар­хан­гель­ском переулке (1737 год) в Мо­ск­ве (унич­то­же­ны в 1930-х годах).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)