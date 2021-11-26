МАНЗЕЙ ЯКОВ

МАНЗЕЙ ЯКОВ (Ма­ун­зи Джеймс) - шотландский врач на российской служ­бе, тайный советник (1762 год), член Лон­дон­ско­го ко­ро­лев­ско­го общества (1750 год).

Сын куп­ца. Ве­ро­ят­но, со­сто­ял в род­ст­ве с Майк­лом (Ми­хаи­лом) Ман­зе­ем, ро­до­на­чаль­ни­ком твер­ских дво­рян Ман­зе­ев, ко­то­рый при­был в Рос­сию в 1733 году с прин­цем Ан­то­ном Уль­ри­хом Бра­ун­швейг-Лю­не­бург-Бе­верн­ским и стал гoфхи­рур­гом императора Ива­на VI Ан­то­но­ви­ча.

Манзей изу­чал ме­ди­ци­ну в Эдин­бург­ском университете и в Лон­до­не.

В 1736 году князь А.Д. Кан­те­миром при­нят на российскую служ­бу на 3 го­да, оп­ре­де­лён в Ад­ми­рал­тей­ский гос­питаль в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1738 году, во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1735-1739 годов , на­прав­лен в Днеп­ров­скую ар­мию генералом-фельдмаршелом графом Х.А. фон Ми­ни­ха, дис­ло­ци­ро­ван­ную на Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­не, где вспых­ну­ла эпи­де­мия чу­мы, уча­ст­во­вал в борь­бе с ней. В том же го­ду со­про­во­ж­дал сво­его тя­же­ло­ра­не­но­го зем­ля­ка, генерала-по­ру­чи­ка Дж. Ки­та (Я.В. Кей­та), на ле­че­ние во Фран­цию, где усо­вер­шен­ст­во­вал свои медицинские зна­ния и по­лу­чил сте­пень док­то­ра ме­ди­ци­ны в Рейм­се (1740 год). Слу­жил в Украинском ланд­ми­ли­ци­он­ном кор­пу­се (1741 год), в русско-шведскую вой­ну 1741-1743 годов - в «российских пол­ках, в Фин­лян­дии рас­по­ло­жен­ных», позд­нее - в 1-й Московской ди­ви­зии.

Вый­дя в от­став­ку, за­ни­мал­ся ча­ст­ной прак­ти­кой в Мо­ск­ве (1756-1760 годы). За­тем вновь на государственной служ­бе. Лейб-ме­дик императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны (1760-1761/62 годы), под­пи­сал за­клю­че­ние о её смер­ти, со­ста­вил от­чёт о её бо­лез­ни (опубликовал: Рих­тер В.М. «Ис­то­рия ме­ди­ци­ны в Рос­сии», ч. 3, 1820 год).

По­сы­лал на ро­ди­ну ми­не­ра­лы, рас­те­ния, се­ме­на и зоо­ло­гические об­раз­цы из Рос­сии и Пер­сии, в 1761 году впер­вые пе­ре­дал се­ме­на ле­кар­ст­вен­но­го ре­ве­ня (Rhеum раl­mа­tum) для на­ча­ла его раз­ве­де­ния в Ве­ли­ко­брита­нии (в 1770 году за это на­гра­ж­дён зо­ло­той ме­да­лью Ко­ро­лев­ско­го общества ис­кус­ств).

Пер­вый лейб-ме­дик, ар­хи­атр - гла­ва Ме­ди­цин­ской кан­це­ля­рии и всех медицинских уч­ре­ж­де­ний Российской им­пе­рии (1762 год). Под­го­то­вил ре­фор­му медицинской служ­бы, ко­то­рая осу­ще­ст­в­ля­лась на ос­но­ва­нии док­ла­дов Манзея, ут­вер­ждён­ных императором Пет­ром III 28 февраля (11 марта) и 3(14) июня 1762 года: все вра­чи и ап­те­ка­ри в Рос­сии по­лу­ча­ли чи­ны, со­от­вет­ст­во­вав­шие им при­ви­ле­гии и ре­гу­ляр­но вы­пла­чи­вае­мое жа­ло­ва­нье «по стар­шин­ст­ву, ис­кус­ст­ву и за­слу­гам», во­енные вра­чи - так называемые ра­цио­ны, или ра­ци­он­ные день­ги, и ден­щи­ков, вы­шед­шие в от­став­ку вра­чи - пен­сии в за­ви­си­мо­сти от вы­слу­ги лет; для борь­бы с эпи­де­мия­ми в по­мощь го­ро­до­вым, гу­берн­ским и про­винциальными ле­ка­рям уч­ре­ж­де­на долж­ность гу­берн­ских и про­винциальных док­то­ров (ланд-фи­зи­ков). 30 апреля (11 мая) то­го же го­да Манзей со­ста­вил «На­став­ле­ние слу­жа­щим в пол­ках, во фло­те и дру­гих ко­ман­дах ле­ка­рям, как по­сту­пать при от­прав­ле­нии сво­ей долж­но­сти» (ра­зо­сла­но Медицинской кан­це­ля­ри­ей), в ко­то­ром тре­бо­вал от ле­ка­рей на­хо­дить­ся при боль­ном вне за­ви­си­мо­сти от чи­на па­ци­ен­та «ден­но и нощ­но», при на­зна­че­нии ле­карств со­блю­дать ос­то­рож­ность, вес­ти «ла­за­рет­ные кни­ги» (ис­то­рии бо­лез­ни) и от­сы­лать их в Медицинскую кан­це­ля­рию, за­ни­мать­ся под­го­тов­кой рот­ных фельд­ше­ров, обу­чая их прак­тической хи­рур­гии, немецкому и латинскому язы­кам, и другое.

По­сле вос­ше­ст­вия на пре­стол императрицы Ека­те­ри­ны II Манзей уво­лен «по сла­бо­сти здо­ро­вья» с пен­си­ей 1000 рублей в год и вер­нул­ся в Шот­лан­дию.

Почетный член Ко­ро­лев­ской кол­ле­гии вра­чей в Эдин­бур­ге (1762 год).

Сочинения:

An abstract of the remarkable case and cure of a woman, from whom a foetus was extracted, that had been lodged thirteen years in one of the fallopian tubes // Philosophical Transactions of the Royal Society. 1748. Vol. 45. № 1.