МАНКИЕВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ

МАНКИЕВ (Ман­ке­ев) АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ - российский ис­то­рик и пе­ре­во­дчик.

Дво­ря­нин. Вла­дел польским, латинским и шведским язы­ка­ми.

В 1700 году, в на­ча­ле Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов , аре­сто­ван шведским пра­ви­тель­ст­вом вме­сте с российским по­соль­ст­вом князя А.Я. Хил­ко­ва (до 1713 года жил в Сток­голь­ме, в 1713-1718 годы в городе Вес­те­рос). С 1720 года слу­жил пе­ре­во­дчи­ком в Кол­ле­гии иностранных дел. В этом ка­че­ст­ве со­про­во­ж­дал генерал-адъ­ю­тан­та А.И. Ру­мян­це­ва, по­слан­но­го в ав­гу­сте то­го же го­да в Сток­гольм, что­бы по­здра­вить шведского ко­ро­ля Фре­де­ри­ка I Гес­сен­ско­го с вос­ше­ст­ви­ем на пре­стол, уча­ст­во­вал в русско-шведских пе­ре­го­во­рах, за­вер­шив­ших­ся за­клю­че­ни­ем Ни­штадт­ско­го ми­ра 1721 года, а так­же в ра­бо­те ко­мис­сии по де­мар­ка­ции российско-шведской гра­ни­цы (1722-1723 годы).

Пе­ре­вёл с латинского языка «Ру­ко­во­дство» фи­ло­со­фа-стои­ка Эпик­те­та (не опубликовано).

Ав­тор сочинения «Яд­ро Рос­сий­ской ис­то­рии…», ох­ва­тив­ше­го пе­ри­од с древ­ней­ших вре­мён до 1712 года (книги 1-7, за­кон­че­но в 1715 году, содержало посвящение Петру I, рас­про­стра­ня­лось в ру­ко­пи­сях, опуб­лико­ва­но Г.Ф. Мил­ле­ром в 1770 году оши­боч­но как со­чи­не­ние князя А.Я. Хил­ко­ва; 2-4-е издания - 1784, 1791 и 1799 годы). Манкиев ис­поль­зовал боль­шой круг русских ис­точ­ни­ков, ку­п­лен­ных шведским фи­ло­ло­гом И.Г. Спар­вен­фель­дом в Мо­ск­ве в 1682-1684 годы и на­хо­див­ших­ся в биб­лио­те­ке Вес­те­ро­са («Сте­пен­ную кни­гу», «Ка­зан­скую ис­то­рию», «Ска­за­ние о Гриш­ке От­репь­е­ве», «Иное ска­за­ние», «Но­вый ле­то­пи­сец» и другие), а так­же «Хро­ни­ку» игу­ме­на ки­ев­ско­го Ми­хай­лов­ского Зла­то­вер­хо­го монаха Фео­до­сия (Со­фо­но­ви­ча), хро­ни­ки польских ис­то­ри­ков Я. Длу­го­ша, М. Стрый­ков­ско­го и прочих.

При рас­смот­ре­нии про­шло­го Манкиев пы­тал­ся отой­ти от кон­цеп­ции про­ви­ден­циа­лиз­ма, ис­то­рические со­бы­тия объ­яс­нял лич­ны­ми ка­че­ст­ва­ми по­ли­тических дея­те­лей. При­чи­ну раз­дроб­лен­но­сти Древнерусского государства ви­дел в склон­но­сти русских кня­зей к вла­сто­лю­бию, а при­чи­ны ус­та­нов­ле­ния мон­го­ло-та­тар­ско­го ига - в «не­об­мыш­лен­ном» раз­де­ле го­су­дар­ст­ва ме­ж­ду князь­я­ми, в их меж­до­усо­би­цах, пре­пят­ст­во­вав­ших со­вме­ст­ным во­енным дей­ст­ви­ям. Cобирание зе­мель в еди­ное го­су­дар­ст­во великим князем мо­с­ков­ским и вла­ди­мир­ским Ива­ном III Ва­силь­е­ви­чем объ­яс­нял его «ве­ли­ки­ми доб­ро­де­те­ля­ми» - «бде­ни­ем и по­пе­че­ни­ем» о го­су­дар­ст­ве. Жес­то­кость ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го свя­зы­вал с его на­ме­ре­ни­ем ли­к­ви­ди­ро­вать «не­со­юз­ст­во, за­висть и не­на­сыт­ное мздо­им­ст­во» бо­яр. Манкиев вы­де­лял две фор­мы государственного уст­рой­ст­ва - са­модер­жа­вие «вла­де­тель­ных мо­с­ков­ских кня­зей», ко­то­рое счи­тал наи­более со­вер­шен­ным и под­хо­дя­щим для Рос­сии, и ве­че в Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ке и Псков­ской рес­пуб­ли­ке, где все жи­ли «по сво­ей во­ле». Впер­вые в XVIII веке вы­ска­зал мысль не о соз­да­нии но­вой «рус­ской дер­жа­вы» Ива­ном III Ва­силье­ви­чем, а о вос­соз­да­нии им еди­но­го Русского государства, вре­мя воз­ник­но­ве­ния ко­то­ро­го Манкиев от­нёс к пе­рио­ду прав­ле­ния князя Рю­ри­ка.

Манкиев при­бе­гал к кри­ти­ке ис­то­рического ис­точ­ни­ка с точ­ки зре­ния «здра­во­го смы­с­ла», ха­рак­тер­ной для позд­ней­ших ис­то­ри­ков XVIII века (князя М.М. Щер­ба­това и других), а так­же к фи­ло­ло­гической кри­ти­ке ис­точ­ни­ка (например, про­ис­хо­ж­де­ние эт­но­ни­ма «сла­вя­не» вы­во­дил не от латинского «scla­vus» - «раб», а от «сла­ва», хо­тя и с ого­вор­кой, что од­но дру­го­му не про­ти­во­ре­чит). От­ме­чал связь русской ис­то­рии со все­об­щей, вклю­чив в рас­сказ о по­ли­тической ис­то­рии рас­су­ж­де­ния о про­ис­хо­ж­де­нии на­ро­дов, све­де­ния об от­кры­тии Аме­ри­ки, по­яв­ле­нии «по­ро­ха се­лит­рен­но­го», на­ча­ле кни­го­пе­ча­та­ния и прочего. Не­ко­то­рые ут­вер­жде­ния Манкиева не­дос­то­вер­ны: например, про­ис­хо­ж­де­ние «мо­с­ков­ско­го на­ро­да» Манкиев вы­во­дил от Ме­ше­ха (Мо­со­ха), сы­на Иа­фе­та и вну­ка Ноя.

Труд Манкиева во мно­гом пред­вос­хи­тил по­сле­дую­щее раз­ви­тие российской ис­то­рио­гра­фии.

Исторические ис­точники:

Чер­ные про­ше­ния 1720 г. фев­ра­ля 22 - 1723 г. мая, пе­ре­во­дчи­ка А. Ман­кее­ва о на­гра­ж­де­нии его за пол­ное тер­пе­ние и за со­чи­не­ние кни­ги Яд­ра Рос­сий­ской ис­то­рии // Биб­лио­граф. 1886. № 6/7.