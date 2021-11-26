МАЛЫГИН СТЕПАН ГАВРИЛОВИЧ
МАЛЫГИН СТЕПАН ГАВРИЛОВИЧ - российский исследователь Арктики, капитан-командор (1762 год).
В 1711-1717 годы учился в Московской школе математических и навигацких наук.
В 1717 году гардемарином начал службу во флоте; в 1721 году произведён в лейтенанты. До 1734 года служил на Балтийском флоте.
Составил первое руководство по навигации на русском языке «Сокращённая навигация по карте де-Редукцион» (1733 год).
В начале 1736 года назначен начальником западного отряда 2-й Камчатской экспедиции. Летом 1736 года на коче «Обь» и ещё двух судах прошёл (вместе с А.И. Скуратовым) от острова Долгий в Баренцевом море через пролив Югорский Шар к низовью реки Кара, на побережье Карского моря, где оставил суда на зимовку. Летом 1737 года вместе со Скуратовым провёл суда от реки Кара в Обскую губу (устье Оби) через пролив между полуостровом Ямал и островом Белый (ныне - пролив Малыгина); в результате плаваний отряда Малыгина была описана эта часть побережья Северного Ледовитого океана, а также составлена карта побережья от устья реки Печора до устья реки Обь.
В 1741-1748 годы руководил подготовкой штурманов для флота (заведовал Кронштадтской штурманской ротой), с 1762 года начальник адмиралтейской конторы в Казани.