МАЛИНОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ
МАЛИНОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ - российский историк, археограф, архивист, переводчик, литератор, тайный советник (1819 год).
Из семьи священнослужителя (в 1794 году от Коллегии иностранных дел получил аттестат, в котором было засвидетельствовано, что Малиновский «по происхождению есть природный и действительный дворянин»).
Окончил Московский университет (1778 год).
В качестве переводчика сотрудничал в журналах, издававшихся Н.И. Новиковым («Утренний свет», «Московское ежемесячное издание», «Вечерняя заря», «Городская и деревенская библиотека»), и до 1779 года - в газете «Московские ведомости».
По протекции графа Н.П. Шереметева (его духовником был отец Малиновского) в 1780 году определён на службу в Московский архив Коллегии иностранных дел (КИД; с 1832 года Московский главный архив МИД) (его управляющий в 1814-1840 годы). Как помощник Н.Н. Бантыш-Каменского систематизировал и описывал фонды архива, по заданию КИД участвовал в описании дипломатических документов, готовил обзоры сношений России с иностранными государствами и «конференции» (истории) многих европейских дворов. Составил родословные Шереметевых (1797 год) и Пушкиных (1799 год).
Одновременно с 1801 года по просьбе графа Н.П. Шереметева надзирал за строительством Шереметевского странноприимного дома в Москве (с 1929 года Московский городской НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского), в 1803-1826 годы его главный смотритель, составил «Учреждение и штат Странноприимного в Москве дома», утверждённые императором Александром I 21 апреля (3 мая) 1803 года.
Член-учредитель Общества истории и древностей российских (1804 год; в 1831-1835 годы его председатель). Один из инициаторов создания в 1811 году при архиве Комиссии печатания государственных грамот и договоров, её секретарь-редактор (с 1814 года глава Комиссии), под руководством Малиновского подготовлены 2-5-й тома «Собрания государственных грамот и договоров» (1813-1828 годы, 5-й том издан в 1894 году).
Во время Отечественной войны 1812 года, накануне вступления французской армии в Москву, вместе с Бантыш-Каменским организовал эвакуацию архивных документов во Владимир, затем в Нижний Новгород. По возвращении в Москву в ноябре 1812 года руководил восстановлением здания архива и его последующей реэвакуацией.
Член Румянцевского кружка, помогал графу Н.П. Румянцеву в собирании рукописей для его коллекции. Связанный с Н.М. Карамзиным многолетней дружбой, Малиновский посылал ему для «Истории государства Российского» копии летописей, исторических актов. Содействовал архивным разысканиям А.С. Пушкина при написании им «Истории Петра» и «Истории Пугачёва».
Сенатор (с 1819 года).
Малиновский перевёл на современный русский язык и прокомментировал «Слово о полку Игореве», вместе с Н.Н. Бантыш-Каменским и графом А.И. Мусиным-Пушкиным подготовил первое издание памятника (1800 год). Среди других опубликованных Малиновским документов - «Журнал путешествия во Францию и пребывания в Париже Петра Великого в 1716 г.» (журнал «Отечественные записки», 1822 год, № 31, 32).
Написал первую фундаментальную работу об Оружейной палате (её почетный член с 1806 года) («Историческое описание древнего российского музея под названием Мастерской и Оружейной палаты, в Москве обретающегося», ч. 1, 1807 год; отрывки 2-й и 3-й частей, посвящённых истории зданий Оружейной палаты и хранящихся в ней коллекций оружия, знамён и одежды, опубликованы в журнале «Отечественные записки», 1820 год, № 5; 1821, № 13).
Посвятил русским государственным и военным деятелям XVII века ряд биографических очерков - «Биографические сведения о князе Димитрии Михайловиче Пожарском» (1817 год), «Биографические сведения о первом в России канцлере боярине А.Л. Ордыне- Нащокине» (опубликован в «Трудах и летописях Общества истории и древностей российских», ч. 6, 1833 год), «Боярин, дворецкий и наместник серпуховской А.С. Матвеев…», «Биографические сведения о ближнем боярине, дворовом воеводе и наместнике новгородском князе В В. Голицыне» (оба опубликованы там же, ч. 7, 1837 год). Составил первую биографию княгини Е.Р. Дашковой (1836 год; опубликована в 2002 году), с которой в течение многих лет состоял в переписке.
Многие исторические сочинения Малиновского не изданы: «Историческое и дипломатическое сочинение о Крыме» (1794 год), «Выписка о установлении бывшего Посольского приказа, о чиновниках, управлявших иностранными делами, и о хранящихся в Московском архиве делах» (1800 год), «О древних сношениях России с герцогством Голштинским» (1801 год), «Биографические сведения о управлявших в России иностранными делами министрах» (1816 год) и другие (все ныне в РГАДА).
Подготовил путеводитель по современной ему Москве (к середине 1820-х годов; опубликован в 1992, 2007 годы), содержащий ценные сведения о церквах, монастырях, типографиях, присутственных местах, образовательных учреждениях города, наиболее значительных картинных галереях, библиотеках, коллекциях (в частности, князя Н.Б. Юсупова, князя М.П. Голицына, графа В.Ф. Ростопчина) и других.
Перевёл с французского языка книгу английского писателя С.Дж. Пратта «Торжество благодеяния, или История Франциска Вильса» (1781 год), анонимное сочинение «Рассуждение о начале и основании гражданских общежитий, заключающее в себе убедительные исследования, вопреки Жан Жаку Руссо…» (1787 год), записки И. де Плано Карпини «Любопытнейшее путешествие монаха францисканского ордена…» (1795 год) и другие.
Малиновский впервые представил историю развития российского театра с конца XVII до начала XIX веков: «Записки, принадлежащие к истории российского театра» («Собрание некоторых театральных сочинений…», ч. 2, 1790 год), «О российском театре» (журнал «Русский вестник», 1808 год, № 7), «Историческое известие о российском театре» (журнал «Северный архив», 1822 год, № 21). Собрал подготовительный материал и необходимые копии исторических документов для фундаментального труда по истории театра (не опубликован, ныне в РГАДА).
Перевёл для Московского публичного театра с французского языка драмы Л.С. Мерсье («Зоа», поставлена в 1786 году, опубликована в 1789 году), Ж.М. Буте де Монвеля («Клементина и Дезорм», поставлена в 1788 году, опубликована в 1789 году). Задумал и возглавил издание пьес А.Ф.Ф. фон Коцебу - «Театр Августа фон Коцебу…» (ч. 1-16, 1802-1806 годы; продолжение - ч. 1-4, 1807-1808 годы) (ранее переводил с немецкого языка пьесы Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние», 1796 год; «Бедность и благородство души», 1798 год, и прочее).
Автор нескольких пьес, в том числе «Раздражённый муж, или Приезжие из Украйны» (поставлена в 1797 году в Московском публичном театре, опубликована в 1799 году), «Пролог по случаю сельского праздника в Ильинском» (поставлена в 1808 году в домашнем театре Н П. Шереметева), а также либретто к опере российского композитора Ф.К. Блима «Старинные святки», пользовавшейся большой популярностью среди современников Малиновского (поставлена в 1800 году).
Почетный член Общества любителей российской словесности (с 1823 года). Член Российской академии (с 1834 года).
Его брат Василий Фёдорович [1765 год, Москва - 23 марта (4 апреля) 1814 года, Санкт-Петербург], российский дипломат, публицист, статский советник (1805 год).
Окончил Московский университет (1781 год).
Служил в канцелярии вице-канцлера графа И.А. Остермана (с 1783 года). Переводчик при российской миссии в Лондоне (1789-1791 годы), секретарь российской делегации на русско-турецких переговорах о заключении Ясского мира 1791/92 годов. Генерал консул в Молдавии и Валахии (1800-1802 годы).
Одним из первых в России составил проект отмены крепостного права (записка «О освобождении рабов» подана им министру внутренних дел графу В.П. Кочубею в 1802 году, опубликована в 1958 году в «Избранных общественно-политических сочинениях» В.Ф. Малиновского).
В сочинении «Рассуждение о мире и войне» (1803 года) выступил против войн, причины возникновения которых видел в «привычке, невежестве и суеверии», а также за создание специальной организации («общего совета») по поддержанию мира в Европе.
Первый директор Царскосельского лицея (с 1843 года Александровский лицей), преподавал в нём международное и естественное право. Целью педагогической деятельности считал воспитание добродетельного человека и гражданина, полезного своей родине.
Сочинения:
О всеобщей монархии в политическом и нравственном смысле // Сын Отечества. 1813. № 43-45;
Исторические доказательства о давнем желании польского народа присоединиться к России // Труды и летописи Общества истории и древностей российских. М., 1833. Ч. 6;
Сведения об увезенной в 1612 году поляками из Москвы царской короне // Там же; Бытность во Франции у короля Людовика XIV полномочным послом князя Я. Ф. Долгорукова // Там же. М., 1837. Ч. 7;
Известие об отправлениях в Индию российских посланников, гонцов и купчин с товарами и о приездах в Россию индейцев с 1469 по 1751 год // Там же; Исторический взгляд на межевание в России до 1765 года. СПб., 1844;
Историческое и дипломатическое собрание дел, происходивших между российскими великими князьями и бывшими в Крыму татарскими царями с 1462 по 1533 г. // Записки Одесского общества истории и древностей. 1863. Т. 5;
Историческое обозрение Москвы. М., 2007.