МАЛЬГИН ТИМОФЕЙ СЕМЁНОВИЧ

МАЛЬГИН ТИМОФЕЙ СЕМЁНОВИЧ - российский ис­то­рик, ли­те­ра­тор и пе­ре­во­дчик, кол­леж­ский асес­сор (не позд­нее 1785 года).

Из се­мьи цер­ков­но­слу­жи­те­ля.

Окон­чил Псков­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию (1768 год), за­тем Ака­де­мический университет (1774 год).

Уча­ст­во­вал в 1768-1773 годы в ака­де­ми­че­ских экс­пе­ди­ци­ях. В 1774 году про­из­ве­дён в адъ­юнк­ты Пе­тербургской АН , од­на­ко не за­хо­тел в ней ос­тать­ся.

С начала 1770-х годов уча­ст­во­вал в ра­бо­те «Со­б­ра­ния, ста­раю­ще­го­ся о пе­ре­во­де ино­стран­ных книг на рос­сий­ский язык», пе­ре­вёл с французский язык со­чи­не­ние Н. Бо­до де Жюйи «Ис­то­рия о пе­ре­ме­нах Не­апо­ли­тан­ско­го ко­ро­лев­ст­ва в 1647-1648 гг.» (т. 1-4, 1775-1780 годы).

Член Российской ака­де­мии (с 1791 года). Уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии «Сло­ва­ря Ака­де­мии Рос­сий­ской, по аз­буч­но­му по­ряд­ку рас­по­ло­жен­но­го» 1-го и 2-го изд. (ч. 1-6, 1789-1794, 1806-1822 годы) (на­гра­ж­дён дву­мя зо­ло­ты­ми ме­да­ля­ми Российской ака­де­мии). Сде­лал вы­бор­ку слов из со­чи­не­ний ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го, Ди­мит­рия Рос­тов­ско­го и других, дал тол­ко­ва­ние с при­ме­ра­ми многих цер­ков­но­сла­вя­низ­мов и су­до­про­из­водственных тер­ми­нов (поч­ти все они во­шли в «Сло­варь цер­ков­но­сла­вян­ско­го и рус­ско­го язы­ка», т. 1-4, 1847 год). В Российской ака­де­мии про­сла­вил­ся уча­сти­ем в фи­ло­ло­гических спо­рах (например, с И.Н. Бол­ти­ным в 1792 и 1798 годы о про­ис­хо­ж­де­нии гла­го­лов «вос­кре­шать» и «пом­нить»).

Мальгин - ав­тор по­со­бия по русской ис­то­рии «Зер­ца­ло рос­сий­ских го­су­да­рей с 862 по 1789 год...» (1789 год; 2-е и 3-е пе­ре­рабо­тан­ные издания - 1791 и 1794 годы). По­лу­чил за не­го от императрицы Ека­те­ри­ны II в на­гра­ду зо­ло­тую та­ба­кер­ку с брил­ли­ан­та­ми.

В ос­но­ву «Зер­ца­ла…» Мальгин по­ло­жил идею о бо­жественном пре­до­пре­де­ле­нии и ис­клю­чи­тель­но­сти ис­то­рического пу­ти Рос­сии, ха­рак­те­ри­зуе­мой им как не­по­бе­ди­мый «ве­ли­чай­ший в цар­ст­вах Ко­лосс». От­ли­чительной чер­той русского на­ро­да Мальгин счи­тал его спо­соб­ность тер­петь и пре­одо­ле­вать лю­бые ис­пы­та­ния, при­чи­ны ко­то­рых он ви­дел ис­клю­чи­тель­но во вра­же­ских на­ше­ст­ви­ях. По­ра­же­ния русских войск Мальгин час­то за­мал­чи­вал или объ­яс­нял ко­вар­ст­вом про­тив­ни­ка и из­ме­ной иностранных на­ём­ни­ков. Под­чёр­ки­вал, что все­ми дос­ти­же­ния­ми Рос­сия обя­за­на толь­ко са­мой се­бе. Ут­вер­ждал пер­во­род­ст­во сла­вян пе­ред все­ми ев­ропейскими на­ро­да­ми, счи­тая, что они на­мно­го древ­нее рим­лян. С точ­ки зре­ния Мальгина, русское го­су­дар­ст­во су­ще­ст­во­ва­ло до при­зва­ния князя Рю­ри­ка, хо­тя бы­ло «не со­гла­со­ва­но и рас­строе­но» (в другом со­чи­не­нии стре­мил­ся до­ка­зать, что пись­мен­ность бы­ла из­вест­на рус­ским за­дол­го до Ки­рил­ла и Ме­фо­дия, а епископ Нов­го­род­ский Ио­а­ким и Не­стор не яв­ля­лись пер­вы­ми русскими ле­то­пис­ца­ми и за­им­ст­во­ва­ли све­де­ния из бо­лее древ­них ле­то­писей).

Сто­рон­ник про­све­щён­но­го аб­со­лю­тиз­ма, Мальгин по­ла­гал, что мно­го­на­ча­лие для Рос­сии, как и без­на­ча­лие, «вред­но, ра­зо­ри­тель­но, па­губ­но и опас­но па­де­нию». Ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча , имев­ше­го, по сло­вам Мальгина, «доб­рое серд­це, но не­сча­ст­ли­вое сло­же­ние и вос­пи­та­ние», счи­тал об­раз­цом са­мо­держ­ца, а его жес­то­кость - про­яв­ле­ни­ем муд­рости.

По­ле­ми­зи­ро­вал главным образом с пред­ста­ви­те­ля­ми скеп­тического на­прав­ле­ния (М.Т. Ка­че­нов­ским и прочими) и Н.М. Ка­рам­зи­ным, об­виняя их в от­сут­ст­вии пат­рио­тиз­ма и из­лиш­нем до­ве­рии к западным ав­то­ри­те­там.

В очер­ке «Ис­то­ри­че­ское изо­бра­же­ние трёх глав­ных дос­то­при­ме­ча­тель­ней­ших свойств... Пет­ра Ве­ли­ко­го» (1811 год) Мальгин при­шёл к вы­во­ду, что иде­аль­ны­ми ка­че­ст­ва­ми мо­нар­ха яв­ля­ют­ся твёр­дость ве­ры, му­же­ст­во и че­ло­ве­ко­лю­бие.

Мальгин изу­чал так­же при­каз­ную сис­те­му («Опыт ис­то­ри­че­ско­го ис­сле­до­ва­ния и опи­са­ния ста­рин­ных су­деб­ных мест Рос­сий­ско­го го­су­дар­ст­ва...», 1803 год) и во­енную ис­то­рию («Рос­сий­ский рат­ник…», 1825 год).

Пе­ре­вёл с латинского языка труд итальянского кар­ди­на­ла Р. Бел­лар­ми­но «Ле­ст­ви­ца ум­ст­вен­но­го вос­хо­ж­де­ния к Бо­гу по сте­пе­ням соз­дан­ных ве­щей» (1786 год), с французского языка - «За­пис­ки…» Х.Г. Ман­штей­на (1823 год).

Со­вре­мен­ни­ки кри­ти­ко­ва­ли Мальгина за мно­го­слов­ность, упот­реб­ле­ние ар­ха­из­мов, изо­бре­те­ние но­вых слов («пре­воз­нос­ли­вость», «при­ле­п­ле­нец» и других) и вы­ра­же­ний («ог­не­зрач­ные вих­ри», «па­ри­тель­ный дух ума», «бла­го­пе­чи­тель­ные от­цы на­ро­дов» и прочее).

Часть се­мей­но­го ар­хи­ва Маль­ги­ных в конце XX века ку­п­ле­на Г.В. Юди­ным, кни­ги из библиотеки Мальгина, в ча­ст­но­сти по­да­рен­ные им библиотеке Российской ака­де­мии, ны­не хра­нят­ся в Библиотеке РАН.

Сочинения:

О ма­ло­рос­сий­ском та­бач­ном про­из­ра­ста­нии // Тру­ды Воль­но­го эко­но­ми­че­ско­го об­ще­ст­ва. 1773. Ч. 24;

Чи­нов­ник рос­сий­ских го­су­да­рей… СПб., 1792;

О со­стоя­нии в Рос­сии древ­не­го и но­вей­ше­го на­род­но­го про­свеще­ния // Со­чи­не­ния и пе­ре­во­ды, из­да­вае­мые Рос­сий­ской Ака­де­ми­ей. СПб., 1810. Ч. 4;

Опыт ис­то­ри­че­ско­го ис­сле­до­ва­ния и до­ка­за­тель­ст­ва о древ­но­сти в Рос­сий­ском го­су­дар­ст­ве мо­не­ты раз­но­го дос­то­ин­ст­ва и ме­да­лей соб­ст­вен­ных. СПб., 1810;

Рас­су­ж­де­ние о не­об­хо­ди­мом сою­зе ра­зу­ма и при­род­ных да­ро­ва­ний с нау­ка­ми. СПб., 1813.