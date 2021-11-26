МАКСИМОВИЧ-АМБОДИК НЕСТОР МАКСИМОВИЧ
МАКСИМОВИЧ-АМБОДИК НЕСТОР МАКСИМОВИЧ - врач, один из основоположников акушерства и фармакогнозии в России.
Получил образование в Киевской духовной академии (1768 год) и на медицинском факультете Страсбургского университета (1775 год).
С 1776 года преподавал акушерство в школе повивальных бабок и медицинских школах при адмиралтейском и военно-сухопутном госпиталях в Санкт-Петербурге. Первым из российских врачей получил звание профессора акушерства (1782 год), назван «отцом русского акушерства», внёс большой вклад в его развитие. Автор первого в России фундаментального руководства по акушерству («Искусство повивания или наука о бабичьем деле», ч. 1-6, 1784-1786 годы). Одним из первых в России применил акушерские щипцы, предложил конструкции родильной кровати и гинекологического кресла, создал первый в стране так называемый акушерский фантом для демонстрации механизма родов; впервые ввёл преподавание акушерства на русском языке. В 1797 году по его инициативе в Санкт-Петербурге был основан Повивальный институт (ныне НИИ акушерства и гинекологии РАМН).
Максимович-Амбодик был также автором учебника по физиологии человека (1787 год). Важную роль для развития отечественной терминологии в области анатомии, медицины и ботаники сыграли составленные им словари: анатомо-физиологический (1783 год, на русском, латинском и французском языках), медико-патолого-хирургический (1785 год, на латинском и русском языках) и ботанический (1795-1804 годы, на русском, латинском и немецком языках). Максимович-Амбодик составил первое отечественное руководство по лекарствоведению - «Врачебное веществословие» (кн. 1-4, 1783-1789 годы).