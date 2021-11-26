ЛУЖИН ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ

ЛУЖИН ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ - российский гео­де­зист и кар­то­граф .

Ро­дил­ся в се­мье свя­щен­ни­ка. В 1710-1714 годы учил­ся в Шко­ле ма­те­ма­тических и на­ви­гац­ких на­ук в Мо­ск­ве, в 1718 году окон­чил гео­де­зический класс Морской ака­де­мии в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В январе 1719-1721 год вме­сте с И. М. Ев­реи­но­вым по­слан ца­рём Пет­ром I в сек­рет­ную экс­пе­ди­цию на Камчатку и к Ку­риль­ским островам. Уча­ст­во­вал в опи­си кам­чат­ско­го по­бе­ре­жья, со­став­ле­нии пер­вой кар­ты Ку­риль­ских островов, а так­же «Ка­та­ло­га ко­ор­ди­нат го­ро­дов и от­дель­ных пунк­тов Си­би­ри, Кам­чат­ки и Ку­риль­ских ост­ро­вов»; эти ра­бо­ты лег­ли в ос­но­ву карт для Кам­чат­ских экс­пе­ди­ций. В 1722 году слу­жил в городе То­больск. В 1723-1724 годы ра­бо­тал по опи­си Ир­кут­ской про­вин­ции. Позд­нее в со­ста­ве 1-й Кам­чат­ской экс­пе­ди­ции В. И. Бе­рин­га обес­пе­чи­вал дос­тав­ку гру­зов из Якут­ска в Охотск. В пу­ти умер в уро­чи­ще Юдом­ский Крест. Име­нем Лужина на­зва­на бух­та в Та­уй­ской гу­бе Охот­ско­го моря и про­лив ме­ж­ду ост­ро­ва­ми Па­ра­му­шир и Ан­ци­фи­ро­ва (Тре­тий Ку­риль­ский про­лив).