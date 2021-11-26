ЛЕВАШОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

Образование и начало карьеры

О ранних годах жизни М.Д. Левашова сохранились немногочисленные данные. Родился он около 1738 г. (по другим данным – 1739 г.).

Получил военное образование – был слушателем Морского кадетского корпуса в Санкт-Петербурге. В 1755 – 1762 гг. служил на Балтийском флоте. Участник Семилетней войны, среди прочих осаждал Кольберг.

Участие в «секретной» экспедиции

В 1764 г. М.Д. Левашов получил повышение до капитан-лейтенанта. В этот же год его пригласили принять участие в «секретной» экспедиции, которую должен был возглавить П.К. Креницын. Цель поездки – поиск арктического морского пути, через Дальний Восток к берегам Северной Америки, а также изучение недавно открытых о-вов в Северном Великом океане. Кроме того, экспедиция могла пересечься с группой В.Я. Чичагова, поэтому на этот случай последовала специальная инструкция (В.Я. Чичагов дошел только до Шпицбергена и повернул назад).

М.Д. Левашов стал помощником П.К. Креницына и получил свободу действий. Прибыв в Тобольск в сентябре 1764 г., экспедиция приступила к подготовительным мероприятиям.

15 февраля 1765 г. из Тобольска вышел отряд М.Д. Левашова, а 5 марта – группа П.К. Креницына. По р. Лене они спустились до Якутска. В конце августа 1766 г. подготовка похода была завершена. Были снаряжены четыре корабля.

В октябре 1766 г. экспедиция вышла из Охотска. В ходе перехода целым остался только один из кораблей – «Св. Павел», которым командовал М.Д. Левашов. На нем отряд благополучно добрался до Большерецка на Камчатке.

22 июля 1768 г. отряд из устья р. Камчатки отправился на восток с целью изучить Алеутские о-ва. Потеряв друг друга 11 августа, корабли пошли к своей цели по отдельности. 14 – 18 августа отряд М.Д. Левашова обозначил на карте о-ва восточной части Андреяновской цепи. Отряд побывал на о-вах Амухты, Уналашке, соединившись с группой П.К. Креницына.

25 августа 1768 г. оба отряда достигли о-ва Унимака в цепи Алеутских о-вов, описали его, и открыли Исаноцкий пролив, который отделял о-в Унимак от п-ова Аляска. 5 сентября 1768 г. корабли снова оказались порознь. М.Д. Левашов на Уналaшке вступил в контакт с алеутами и через них весной 1769 г. связался с П.К. Кpeницыным, который зимовал на острове Унимаке. Зиму 1768 – 1769 гг. М.Д. Левашов провел в бухте Уналашка.

6 июня 1769 г. отряд М.Д. Левашова прибыл к месту зимовки П.К. Креницына. Совместными усилиями они 22 июня вышли к острову Санак, затем снова разошлись.

30 июля П.К. Креницын возвратился в Нижнекамчатск, а М.Д. Левашов занялся описанием Четырехсопочных о-вов, прибыв в Нижнекамчатск только 28 августа 1769 г.

Во время зимовки 1769 – 1770 гг. М.Д. Левашов и Я.И. Шабанов подготовили карту Алеутской цепи, карты о-ва Унимак и изученной части п-ова Аляска.

4 июля 1770 г. отряд постигло несчастье – в р. Камчатке утонул П.К. Креницын. Экспедицию возглавил М.Д. Левашов. 10 июля 1770 г. он вывел корабли из устья р. Камчатки и направил в Охотск, в который отряд прибыл 4 августа 1770 г. В Санкт-Петербург экспедиция вернулась 22 октября 1771 г.

Итоги экспедиции

Экспедиция открыла всю Алеутскую дугу протяженностью 1740 км, о-ва Унимака и другие Лисьи о-ва. Было положено освоение п-ова Аляска. Результаты экспедиции были взяты за основу Дж. Куком, М.Д. Тебеньковым и другими исследователями.

Дальнейшая судьба

В октябре 1771 г. М.Д. Левашова произвели в капитаны 1-го ранга. Привезенные им данные были опубликованы в Санкт-Петербурге в 1771 г. в виде «Атласа видов Камчатских и Алеутских о-вов, снятых капитан-лейтенантом Левашовым», а также карты и описания Алеутских о-вов и части берегов Аляски.

В начале 1773 г. М.Д. Левашов подал в отставку в чине капитан-командора. Дальнейшая его судьба неизвестна. По одним данным он умер в 1774 г., по другим – в 1776 г.