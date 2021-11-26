ЛЕПЁХИН ИВАН ИВАНОВИЧ

Образование и карьера

Иван Лепехин родился 10 (21) сентября 1740 г. в Санкт-Петербурге. Его отцом был солдат Семеновского полка. В 1751 г. ему удалось определить своего сына в гимназию при Академии наук, где он воспитывался за казенный счет.

С 1751 по 1760 гг. Лепехин посещал гимназию при Академии наук, где находился на казенном содержании. После окончания гимназии он два года, с 1760 по 1762, был слушателем Академического университета, возглавляемого на тот период М.В. Ломоносовым. Окончив вуз в 1762 г., Иван Лепехин был направлен для дальнейшего совершенствования полученных знаний в Страсбургский университет, где он прослушал курсы натуральной истории, химии, ботаники, физики, материи медической, физиологии, анатомии, патологии. Самостоятельно освоил французский язык и рисование, увлекся сбором и описанием гербария, собирал коллекции насекомых. По окончании Страсбургского университета в 1767 г. молодому ученому была присвоена степень доктора медицины.

После своего возвращения в Петербург И.И. Лепехин получил назначение адъюнкта Академии наук, и вскоре возглавил один из отрядов Академических экспедиций, сформированных в 1768 г. для изучения разных районов Российской империи. Инициированы экспедиции были М.В. Ломоносовым, однако их реализация состоялась уже после его смерти.

Лепехин и экспедиции

Будучи 28-летним доктором медицины, И.И. Лепехин встал во главе второго отряда академической экспедиции. Предваряя свое путешествие в Оренбургский край, И.И. Лепехин посетил в сентябре 1768 г. П.И. Рычкова. Его «Топография Оренбургской губернии» помогла И.И. Лепехину в изучении края. Весной 1769 г. отряд И.И. Лепехина вышел из Оренбурга и отправился мимо таких заводов Оренбургской губернии, как Богоявленский, Верхотурский, Вознесенский, Воскресенский, Сакмарский (Зилаирский), Нижнеавзянский, Авзяно-Петровский, Кагинский, Белорецкий, Миасский, Кыштымский, Екатеринбургский, а также мимо Тирлянского рудника. После осмотра Верх-Исетского завода весной 1770 г. отряд направился на Ревдинский, Шайтанский, Билимбаевский, Уткинский, Бисертский, Суксунский, Иргиним, Полевский и Северский заводы, после чего вернулся в Екатеринбург.

В 1771 г. И.И. Лепехин совершил путешествие по Зауралью, Среднему и Северному Уралу и ряду других уголков России. Еще в апреле 1771 г., то есть еще во время путешествия, И.И. Лепехина избрали академиком по естественным наукам. В конце 1772 г. отряд возвратился в Петербург.

Результаты экспедиции были положены в «Дневные записки путешествия доктора медицины и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства» (1771 – 1780, 1795, 1805).

Лепехин в Академии наук

В 1773 г. И.И. Лепехин занимался изучением Псковской и Могилевской губерний. Спустя год ему доверили надзор за ботаническим садом Академии наук, а с 1777 г. поручено «главное смотрение над Академической гимназией». В день открытия Российской Императорской Академии наук в 1783 г. И.И. Лепехин был избран секретарем Академии. На этом посту он проработал до самой своей смерти.

За свою трудовую деятельность И.И. Лепехин первым удостоился золотой медали Академии, которая ежегодно присуждалась наиболее отличившему члену.

И.И. Лепехин умер 6 (18) апреля 1802 г. и был похоронен на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге.