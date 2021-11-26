КУРАНТЫ

КУРАНТЫ - часы с боем и/или c музыкой.

Раз­но­видность ме­ха­ни­че­ских му­зы­каль­ных ин­ст­ру­мен­тов. Кон­ст­рук­ция ос­но­ва­на на со­еди­не­нии ча­со­во­го ме­ха­низ­ма с на­бо­ром ко­ло­ко­лов или ко­ло­коль­чи­ков . С ос­нов­ным хра­по­ви­ком ча­со­во­го хо­да со­еди­нён ци­линдр (ба­ра­бан), по­кры­тый штиф­та­ми, ко­то­рый в не­об­хо­ди­мый мо­мент вре­ме­ни ос­во­бо­ж­да­ет­ся от сто­по­ра и на­чина­ет вра­щать­ся; штиф­ты при­во­дят в дви­же­ние мо­ло­точ­ки, уда­ряю­щие в оп­ре­де­лён­ной по­сле­до­ва­тель­но­сти по ко­ло­ко­лам. Ко­ло­ко­ла мо­гут быть как сво­бод­но ви­ся­щи­ми (ба­шен­ные куранты), так и не­под­виж­ны­ми (в ин­терь­ер­ных курантах - мно­го­ярус­ные или вло­жен­ные друг в дру­га). Про­из­во­ди­мые зву­ча­ния - от обыч­но­го ча­со­во­го боя до раз­вёр­ну­тых музыкальных фраг­мен­тов (в за­ви­си­мо­сти от чис­ла ко­ло­ко­лов и слож­но­сти про­грам­мы - штиф­тов­ки ба­ра­ба­на). Из­дав­на строи­лись куранты с раз­но­об­раз­ны­ми и за­по­ми­наю­щи­ми­ся ме­ло­дия­ми, ко­то­рые ме­ня­лись в те­че­ние су­ток или ис­пол­ня­лись толь­ко в оп­ре­де­лён­ные ча­сы. Основная функ­ция курантов - сиг­наль­ная.

В Западной Ев­ро­пе ба­шен­ные куранты рас­про­стра­ня­лись с начала XV века (ус­та­нав­ли­ва­лись на ко­ло­коль­нях , кам­па­ни­лах, баш­нях ра­туш и другом), ин­терь­ер­ные и пор­та­тив­ные (кар­ман­ные, на­руч­ные) - с конца XV - начала XVI веков. Многие ме­ло­дии ба­шен­ных курантов поль­зо­ва­лись зна­чительной по­пу­ляр­но­стью сре­ди городского на­се­ле­ния (например, ме­ло­дия «Бра­тец Яков» ста­ла народной пес­ней во Фран­ции и Гер­ма­нии). В XVI-XVIII веках цен­тра­ми про­изводства ба­шен­ных курантов бы­ли Гол­лан­дия и Бель­гия. Со вре­ме­нем многие башен­ные куранты при­об­ре­ли зна­че­ние городских эмб­лем, например куранты на Ча­со­вой баш­не (Биг-Бен) зда­ния Пар­ла­мен­та в Лон­доне («вест­мин­стер­ские куранты»; от­кры­ты в 1859 году). В XVII-XIX веках ли­дер по из­го­тов­ле­нию ком­нат­ных и пор­та­тив­ных курантов - Ве­ли­ко­бри­та­ния.

В Рос­сии пер­вые ба­шен­ные ча­сы с бо­ем ус­та­нов­ле­ны в 1404 году в Московском Крем­ле. В 1625 году на Спас­ской (Фро­лов­ской) баш­не Крем­ля по­строе­ны пер­вые куранты с му­зы­кой (русские мас­те­ра под руководством английского мас­те­ра Хри­сто­фо­ра Го­ло­вея; в 1628 и 1668 годах вос­ста­нав­ли­ва­лись по­сле по­жа­ров). При ца­ре Алек­сее Ми­хай­ло­ви­че куранты поя­ви­лись во мно­гих зна­чительных го­ро­дах и мо­на­сты­рях. По за­ка­зу Пет­ра I куранты с му­зы­кой бы­ли из­го­тов­ле­ны в Гол­лан­дии и ус­та­нов­ле­ны в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Мо­ск­ве, в том числе на Спас­ской баш­не (1706 год, по­стра­да­ли при по­жа­ре в 1737 году). Вос­ста­нов­лен­ные в 1767-1770 годах по Ука­зу Ека­те­ри­ны II , куранты на Спас­ской баш­не в 1812 годах бы­ли по­вре­ж­де­ны по­жа­ром, в 1815 году отре­мон­ти­ро­ва­ны. В 1851-1852 годах Спас­ские куранты пе­ре­строе­ны мас­тер­ской братьев И. Н. и Н. Н. Бу­те­ноп (кон­ст­рук­ция дей­ст­ву­ет по­ны­не), около 40 ко­ло­ко­лов оз­ву­чи­ва­ли из­бран­ные императором Ни­ко­ла­ем I ме­ло­дии: «Коль сла­вен наш Гос­подь в Сио­не» Д. С. Борт­нян­ско­го и марш Пре­об­ра­жен­ско­го пол­ка. Та же мас­тер­ская от­ре­мон­ти­ро­ва­ла куранты Пе­тро­пав­лов­ско­го со­бо­ра Санкт-Пе­тер­бур­га (1858 год) и вы­пус­ти­ла несколько де­сят­ков курантов для других российских го­ро­дов. Сре­ди отечественных про­из­во­ди­те­лей курантов - пе­тер­бург­ские, ни­же­го­род­ские, ураль­ские мас­те­ра.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года дей­ст­вую­щи­ми ос­та­ва­лись толь­ко куранты Пе­тро­пав­лов­ско­го со­бо­ра в Пет­ро­гра­де (вос­про­из­во­ди­ли «Ин­тер­на­цио­нал» ) и куранты Спас­ской баш­ни в Мо­ск­ве (по­вре­ж­де­ны в 1917 артиллерийским сна­ря­дом, от­рес­тав­ри­ро­ва­ны в 1918 году по ука­за­нию В. И. Ле­ни­на; ча­со­вой мас­тер Н. В. Бе­ренс). Спас­ские (Крем­лёв­ские) куранты с 1918 года вос­про­из­во­ди­ли «Ин­тер­на­цио­нал» (до 1938 года) и ре­во­люционную пес­ню «Вы жерт­вою па­ли» (до 1932 года; штиф­тов­ка ба­ра­ба­нов про­из­ве­де­на художником М. М. Че­рем­ных). До 1937 года ча­сы на Спас­ской баш­не за­во­ди­лись вруч­ную, за­тем смон­ти­ро­ван элек­трический при­вод, ме­ха­низм пол­но­стью элек­три­фи­ци­ро­ван. Ны­не ме­ха­низм боя Крем­лёв­ских курантов вклю­ча­ет 9 ко­ло­ко­лов, от­би­ваю­щих чет­вер­ти ча­са, и один ко­ло­кол, от­би­ваю­щий пол­ный час (этот ко­ло­кол мас­сой 2160 килограмм со­хра­нил­ся от курантов, ус­та­нов­лен­ных при Ека­те­ри­не II, от­лит в 1769 году мас­те­ром С. Мож­жу­хи­ным). Со­еди­нён­ные ка­бе­лем с кон­троль­ны­ми ча­са­ми Московского ас­тро­но­мического института имени П. К. Штерн­бер­га, крем­лёв­ские ча­сы по­ка­зы­ва­ют точ­ное московское вре­мя.

В русской литературной тра­ди­ции до середины ХХ века сло­вом «куранты» обо­зна­чал­ся так­же ка­рий­он.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)