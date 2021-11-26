КУРАНТЫ
КУРАНТЫ - часы с боем и/или c музыкой.
Разновидность механических музыкальных инструментов. Конструкция основана на соединении часового механизма с набором колоколов или колокольчиков. С основным храповиком часового хода соединён цилиндр (барабан), покрытый штифтами, который в необходимый момент времени освобождается от стопора и начинает вращаться; штифты приводят в движение молоточки, ударяющие в определённой последовательности по колоколам. Колокола могут быть как свободно висящими (башенные куранты), так и неподвижными (в интерьерных курантах - многоярусные или вложенные друг в друга). Производимые звучания - от обычного часового боя до развёрнутых музыкальных фрагментов (в зависимости от числа колоколов и сложности программы - штифтовки барабана). Издавна строились куранты с разнообразными и запоминающимися мелодиями, которые менялись в течение суток или исполнялись только в определённые часы. Основная функция курантов - сигнальная.
В Западной Европе башенные куранты распространялись с начала XV века (устанавливались на колокольнях, кампанилах, башнях ратуш и другом), интерьерные и портативные (карманные, наручные) - с конца XV - начала XVI веков. Многие мелодии башенных курантов пользовались значительной популярностью среди городского населения (например, мелодия «Братец Яков» стала народной песней во Франции и Германии). В XVI-XVIII веках центрами производства башенных курантов были Голландия и Бельгия. Со временем многие башенные куранты приобрели значение городских эмблем, например куранты на Часовой башне (Биг-Бен) здания Парламента в Лондоне («вестминстерские куранты»; открыты в 1859 году). В XVII-XIX веках лидер по изготовлению комнатных и портативных курантов - Великобритания.
В России первые башенные часы с боем установлены в 1404 году в Московском Кремле. В 1625 году на Спасской (Фроловской) башне Кремля построены первые куранты с музыкой (русские мастера под руководством английского мастера Христофора Головея; в 1628 и 1668 годах восстанавливались после пожаров). При царе Алексее Михайловиче куранты появились во многих значительных городах и монастырях. По заказу Петра I куранты с музыкой были изготовлены в Голландии и установлены в Санкт-Петербурге и Москве, в том числе на Спасской башне (1706 год, пострадали при пожаре в 1737 году). Восстановленные в 1767-1770 годах по Указу Екатерины II, куранты на Спасской башне в 1812 годах были повреждены пожаром, в 1815 году отремонтированы. В 1851-1852 годах Спасские куранты перестроены мастерской братьев И. Н. и Н. Н. Бутеноп (конструкция действует поныне), около 40 колоколов озвучивали избранные императором Николаем I мелодии: «Коль славен наш Господь в Сионе» Д. С. Бортнянского и марш Преображенского полка. Та же мастерская отремонтировала куранты Петропавловского собора Санкт-Петербурга (1858 год) и выпустила несколько десятков курантов для других российских городов. Среди отечественных производителей курантов - петербургские, нижегородские, уральские мастера.
После Октябрьской революции 1917 года действующими оставались только куранты Петропавловского собора в Петрограде (воспроизводили «Интернационал») и куранты Спасской башни в Москве (повреждены в 1917 артиллерийским снарядом, отреставрированы в 1918 году по указанию В. И. Ленина; часовой мастер Н. В. Беренс). Спасские (Кремлёвские) куранты с 1918 года воспроизводили «Интернационал» (до 1938 года) и революционную песню «Вы жертвою пали» (до 1932 года; штифтовка барабанов произведена художником М. М. Черемных). До 1937 года часы на Спасской башне заводились вручную, затем смонтирован электрический привод, механизм полностью электрифицирован. Ныне механизм боя Кремлёвских курантов включает 9 колоколов, отбивающих четверти часа, и один колокол, отбивающий полный час (этот колокол массой 2160 килограмм сохранился от курантов, установленных при Екатерине II, отлит в 1769 году мастером С. Можжухиным). Соединённые кабелем с контрольными часами Московского астрономического института имени П. К. Штернберга, кремлёвские часы показывают точное московское время.
В русской литературной традиции до середины ХХ века словом «куранты» обозначался также карийон.