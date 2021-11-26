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КРЕКШИН Петр Никифорович
Историк.
Служил смотрителем работ по строительству Кронштадта. Был обвинен в растрате, сослан, но затем оправдан. С 1726 г. ушел в отставку и посвятил себя изучению русской истории. В центре его внимания как историка находилась жизнь и деятельность Петра I. Одни из первых отечественных специалистов по генеалогии.
Сочинения:
Сказание о рождении, о воспитании и наречении на всероссийский царский престол Петра I. М., 1787;
Краткое описание блаженных дел Петра Великого, самодержца Всероссийского. СПб., 1788.
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