КИРИЛОВ ИВАН КИРИЛЛОВИЧ

Образование и карьера

Иван Кириллович Кирилов родился в 1689 г. в семье священнослужителя. С 1702 г. обучался в навигацкой школе, находившейся тогда в ведении Оружейной палаты Москвы, которую окончил в 1707 г. (по другим данным – в 1708 г.).

В 1712 г. И.К. Кирилов работал подьячим в Ельце, осуществляя землемерную или топографическую деятельность, где его в 1712 г. нашел стольник И.Д. Хлопов, объезжавший губернии в поисках талантливых молодых людей, годных для службы в Москве. С 1712 г. И.К. Кириллов начал трудиться подьячим в канцелярии Сената в Москве. Именно службе в Сенате он отдал больше двадцати лет. В 1721 г. И.К. Кирилов удостоился чина секретаря Сената, став потомственным дворянином, с 1728 г. – обер-секретарем Сената.

Топографическая работа Кирилова

Основная деятельность И.К. Кирилова с начала 1720-х гг. оказалась связанной с руководством работами по топографической съемке Российской империи.

Его перу принадлежат труды по топографо-картографическому описанию ряда территорий. В 1727 г. появляется первое статистико-географическое описание России под названием «Цветущее состояние Всероссийского государства». В 1734 г. И.К. Кирилов подготовил первый русский «Атласа Всероссийской империи», в 1745 г. – «Атлас Российский». Эти творения стали знаковыми для картографической истории России, поскольку в XVIII в. только Франция была обладателем атласа своей страны, подобного атласу И.К. Кирилова.

Иван Кириллович много сделал для организации 2-й Камчатской экспедиции, которой руководил В. Беринг. Принимал участие в подготовке академических экспедиций Г.Ф. Миллера, И.Г. Гмелина, С.П. Крашенинникова.

Кирилов в Оренбургском крае

Особый период в жизни Кирилова связан с изучением южноуральских степей. В 1734 – 1737 гг., будучи статским советником и бригадиром, И.К. Кириллов встал во главе Оренбургской экспедиции.

Иван Кириллович подготовил проект-обоснование специальной экспедиции, получивший название «Изъяснение о киргиз-кайсацкой и каракалпакской ордах». В проекте автор представил детальное описание казахских и каракалпакских земель, например, природные условия, полезные ископаемые, торговые пути. Автор обосновывал перспективы и выгоды установления торгово-экономических связей Российской империи с этими народами. Вторая часть «Изъяснения» содержала обоснование потребности совершения специальной экспедиции на Яик и ее задач. Центральный пункт проекта – идея основания в устье реки Орь нового города-крепости и цепи укреплений по реке Яику и другим рекам, составившим в будущем пограничную линию. И.К. Кирилов аргументированно высказал пользу безотлагательной экспедиции на Южный Урал, говоря о ближних и дальних экономических выгодах по освоению края.

1 мая 1734 г. проект И.К. Кирилова был одобрен императрицей Анной Иоанновной, а 18 мая того же года его автор стал главой экспедиции, которая в целях секретности первоначально называлась «Известной», а затем стала именоваться «Оренбургской». Задача экспедиции – изучение обширного края и укрепление оборонительной линии по рекам Оби и Яику.

И.К. Кирилов получил право как административного управления, так и хозяйственного освоения края, поддержания политических и экономических отношений с кочевыми народами и с государствами Средней Азии.

За время своего руководства Оренбургской экспедицией на территории края были построены 20 крепостей и несколько десятков форпостов, которые положили начало строительству оборонительных линий вдоль берегов Самары и Яика; начались разработка минеральных богатств и строительство промышленных предприятий.

Летом 1736 г. И.К. Кирилов отправился в Самару в штаб-квартиру Оренбургской экспедиции. В Оренбург (территория современного Орска) он уже не вернулся. 14 апреля 1737 г. он умер от чахотки в Самаре и там же был похоронен.