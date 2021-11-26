КАТАСАНОВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ

КАТАСАНОВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ - российский ко­раб­ле­строи­тель, генерал-лей­те­нант.

В ка­че­ст­ве ко­ра­бель­но­го мас­те­ра при­ни­мал уча­стие в 1-й Ар­хи­пе­лаг­ской экс­пе­ди­ции (1769-1774 годы). С 1775 года ра­бо­тал на вер­фях Крон­штад­та , Ка­за­ни, Хер­со­на и Санкт-Пе­тер­бур­га. В 1780 году по­стро­ил 66-пу­шеч­ный ко­рабль «По­бе­до­но­сец», про­слу­жив­ший 27 лет (вме­сто обыч­но­го сро­ка служ­бы де­ревянных ко­раб­лей 10-12 лет). В 1781 году ввёл в русском фло­те мед­ную об­шив­ку под­вод­ной час­ти во­енных ко­раб­лей. С 1797 года главный ин­спек­тор ко­раб­ле­строе­ния (обер-сар­ва­ер). В 1798 году Катасанов был на­зна­чен пер­вым ди­рек­то­ром Училища ко­ра­бель­ной ар­хи­тек­ту­ры в Санкт-Пе­тер­бур­ге (ны­не Выс­шее во­енно-морское ин­же­нер­ное училище имени Ф.Э. Дзер­жин­ско­го). По­стро­ил 12 круп­ных ко­раб­лей, в том числе 100-пу­шеч­ные «Рос­ти­слав» (1784 год) и «Гав­ри­ил» и 130-пу­шеч­ный - «Бла­го­дать» (1800 год).