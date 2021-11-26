КАТАСАНОВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ
КАТАСАНОВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ - российский кораблестроитель, генерал-лейтенант.
В качестве корабельного мастера принимал участие в 1-й Архипелагской экспедиции (1769-1774 годы). С 1775 года работал на верфях Кронштадта, Казани, Херсона и Санкт-Петербурга. В 1780 году построил 66-пушечный корабль «Победоносец», прослуживший 27 лет (вместо обычного срока службы деревянных кораблей 10-12 лет). В 1781 году ввёл в русском флоте медную обшивку подводной части военных кораблей. С 1797 года главный инспектор кораблестроения (обер-сарваер). В 1798 году Катасанов был назначен первым директором Училища корабельной архитектуры в Санкт-Петербурге (ныне Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф.Э. Дзержинского). Построил 12 крупных кораблей, в том числе 100-пушечные «Ростислав» (1784 год) и «Гавриил» и 130-пушечный - «Благодать» (1800 год).