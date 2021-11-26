ХИТРОВО СОФРОН ФЁДОРОВИЧ

Ранние годы

О ранних годах жизни Сафрона (по другой версии – Софрона) Федоровича данных не сохранилось. Неизвестны ни дата, ни место его рождения. По происхождению он был выходцем из дворянской династии Хитрово.

Первые достоверные сведения о нем относятся к 1719 г., когда Х. начал фигурировать в списках Морской академии. В этом же учебном заведении учились и другие будущие исследователи Сибири и Дальнего Востока – Х.П. и Д.Я. Лаптевы, С.И. Челюскин, В.А, Ртищев, И.Ф., В.В. Прончищев, А.И. Великопольский, М.С. Гвоздев и др.

В 1723 г. Х. перешел к практическим занятиям, проходил обучение как штурманский ученик.

Военная карьера и экспедиция

В 1726 г. Х. получил назначение штурманом и отбыл в Астрахань. Недолго пробыв на юге, Х. возвратился в столицу. Назначен на один из небольших кораблей на Балтике. Плавал по маршрутам из Санкт-Петербурга до Кронштадта и Ревеля.

С марта 1730 г. – подштурман, с мая – штурман. После последнего повышения оказался в составе Второй Камчатской экспедиции.

Простившись со столицей, летом 1731 г. Х. отправился на Дальний Восток. В Якутск он прибыл в 1732 г., после чего двинулся в Охотск. В обязанность Х. входила подготовка экспедиции В.И. Беринга.

Первую половину 1740 г. Х. провел в Якутске, однако вскоре возвратился в Охотск, где держал экзамен на мастера флота. Выйдя на «Надежде» из Охотска осенью 1740 г., Х. проплыл у западного берега Камчатки и направился в Большерецк, оттуда – к восточному берегу Авачинской губы. Зимовка прошла в Петропавловской гавани, где Х. сдал экзамен и получил мастера флота.

В 1741 г. на «Святом Петре» вместе с В.И. Берингом уже старший штурман мастер Х. совершил переход к северо-западному побережью Америки. 20 июля 1741 г. он первым ступил на землю о-ва Св. Илии (Каяк). Следуя домой, Х. побывал на одном из Шумагинских о-вов. В 1741 г. Х. два раза повысили в чине, что было редчайшим случаем.

В 1741 – 1742 гг. Х. провел зимовку на о-ве Беринга. В конце августа 1742 г. возвратился на Камчатку. Повышен до лейтенанта. На этом его служба на дальних берегах закончилась. Совершив переход до Охотска, Х. направился по суше через Сибирь в столицу Российской империи.

Столица

В 1742 – 1744 гг. занимался подготовкой карт по итогам Великой Северной экспедиции. В 1746 г. занимался проверкой карт Камчатской экспедиции. С 1749 г. – капитан 2-го ранга; глава Московской адмиралтейской конторы. С 1751 г. – капитан 1-го ранга, с 1753 г. – контр-адмирал.

Умер Х. 1756 г.