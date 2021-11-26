ГАВРИИЛ ПЕТРОВ

ГАВРИИЛ ПЕТРОВ - ми­тро­по­лит Нов­го­род­ский и Санкт-Пе­тер­бург­ский, учё­ный-бо­го­слов, цер­ков­ный ис­то­рик и фи­ло­лог, почетный член Петербургской Академии Наук (1776 год), академик Петербургской АН (1783 год).

Ро­дил­ся в се­мье свя­щен­ни­ка. В 1753 году окон­чил Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­скую ака­де­мию в Мо­ск­ве; ра­бо­тал в Си­но­даль­ной ти­по­гра­фии. В ию­не 1758 года при­нял мо­на­ше­ский по­стриг; в ию­ле 1758 года на­зна­чен рек­то­ром Тро­иц­кой ду­хов­ной се­ми­на­рии (ДС), за­тем на­ме­ст­ни­ком Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры. С августа 1761 года рек­тор Сла­вя­но-гре­ко-латинской ака­де­мии и ар­химандрит Заи­ко­нос­пас­ско­го монастыря в Мо­ск­ве. В декабре 1763 года хи­ро­то­ни­сан во епи­ско­па Твер­ско­го. Со­сто­ял чле­ном Ко­мис­сий: по со­став­ле­нию но­вых за­ко­нов (1765 год), по под­го­тов­ке учи­лищ­ной ре­фор­мы (1766 год), по со­став­ле­нию но­во­го Уло­же­ния (1768 год). С сентября 1769 года член Свя­тей­ше­го Си­но­да. С сентября 1770 года ар­хи­епископ Санкт-Пе­тер­бург­ский и Ре­вель­ский и свя­щен­но­ар­хи­ман­д­рит Алек­сан­д­ро-Нев­ско­го монастыря ; с января 1775 года ар­хи­епскоп Нов­го­род­ский и пер­вен­ст­вую­щий член Си­нода; с сентября 1783 года митрополит Нов­го­род­ский, Санкт-Пе­тер­бург­ский и Оло­нец­кий. Ока­зал боль­шое влия­ние на цер­ков­ную по­ли­ти­ку Ека­те­ри­ны II . Со­дей­ст­во­вал уч­ре­ж­де­нию еди­но­ве­рия, за­бо­тил­ся о ду­хов­ном про­све­ще­нии и мис­сио­нер­ском де­ле; упо­ря­до­чил управ­ле­ние сто­лич­ным ду­хо­вен­ст­вом (1771 год). С 1774 года воз­гла­вил строи­тель­ст­во Алек­сан­д­ро-Нев­ско­го монастыря, воз­ве­дён­но­го по его хо­да­тай­ст­ву в сте­пень лав­ры (1797 год). За­ло­жил (1778 год) и ос­вя­тил (1790 год) Тро­иц­кий со­бор Алек­сан­д­ро-Нев­ско­го монастыря. В ре­зуль­та­те его уси­лий ду­хо­вен­ст­во бы­ло ос­во­бо­ж­де­но от те­лес­ных на­ка­за­ний (1796 год) и вы­де­ле­но в при­ви­ле­ги­рованное со­сло­вие; Пе­тербургская ДС пре­об­ра­зо­ва­на в ака­де­мию (1797 год). Гавриил со­дей­ст­во­вал всту­п­ле­нию Пав­ла I на императорский пре­стол, но вско­ре ока­зал­ся в опа­ле. В декабре 1800 года по про­ше­нию уво­лен на по­кой.

Гавриил - ав­тор многих опуб­ли­ко­ван­ных бо­гослов­ских тру­дов, ини­циа­тор из­да­ния сборника ас­ке­тических тво­ре­ний «Фи­ло­ка­лии» - «Доб­ро­то­лю­бие» (1793 год). Спо­соб­ст­во­вал из­да­нию тво­ре­ний святого Ио­ан­на Зла­то­ус­та , святого Ио­ан­на Ле­ст­вич­ни­ка, епископа Ти­хо­на За­дон­ско­го, митрополита Пла­то­на (Лев­ши­на). Пер­вым из лиц ду­хов­но­го са­на на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1796 год) и ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1797 год).

Сочинения:

Крат­кое хри­сти­ан­ское нра­во­уче­ние. СПб., 1769;

Со­б­ра­ние по­уче­ний на вос­крес­ные и празд­нич­ные дни. СПб., 1775;

Крат­кие по­уче­ния на ка­ж­дый день го­да. М., 1781;

О слу­же­нии и чи­но­по­ло­же­ни­ях пра­во­слав­ной Гре­ко-Рос­сий­ской Церк­ви. СПб., 1792;

Тол­ко­ва­ния на Со­бор­ные апо­столь­ские по­сла­ния (кро­ме 1-го Пет­ро­ва). М., 1794.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)