Данилов, Михаил (Кузьма) Васильевич

Дани`лов, Михаил (Кузьма) Василь­евич (1722, с. Харино Тульского уезда — после 1790) — русский изобретатель в области артиллерии и пиротехники, писатель. Из дворян. Крещен с именем Кузьмы. Окончил Артиллерийскую школу в Москве (1743), получил звание фурьера. Изготавливал фейерверки и иллюминацию для придворных празднеств. Изобрел трехфунтовое орудие с двумя стволами — близнята, в 1756 совместно с М. Г. Мартыновым разработал орудия, названные «шуваловскими единорогами» (в честь графа П. И. Шувалова), бывшие на вооружении русской армии до появления нарезной артиллерии. Вышел в отставку (1759); майор (1765). Автор первого русского курса артиллерии «Начальное знание теории и практики в артиллерии с приобщением гидростатических правил с задачами» (1762). В сочинении «Записки Михаила Васильевича Данилова, артиллерии майора, написанные им в 1771 (1722—1762)» представил историю своего рода, картину быта и нравов русского общества XVIII в.