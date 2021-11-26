БИЛЛИНГС ИОСИФ ИОСИФОВИЧ

Образование и начало карьеры

Родился Иосиф (Джозеф) Биллингс в 1758 г. в деревне Тернем-Грин (неподалеку от Лондона) в рыбацкой семье. О ранних годах жизни исследователя сохранилось мало сведений. Известно, что 8 апреля 1776 г. он стал участником третьего кругосветного путешествия Дж. Кука в качестве матроса на «Discovery». Экспедиция преследовала цель разыскать Северо-Западный проход – путь по Северному Ледовитому океану вдоль северного берега Северной Америки через Канадский Арктический архипелаг. Б. в экспедиции исполнял обязанности помощника астронома, что позволило ему многое узнать о навигации, картографии и гидрографии. Во время экспедиции Б. перевели на второй «Resolution», на котором плавал руководитель экспедиции. По окончании похода, в октябре 1780 г. Б. стал мичманом.

На русской службе

Тяга к изучению северных территорий привела Б. в Россию. Он направил прошение о переводе на русскую службу на должность офицера. С 1 января 1783 г. – на русской службе в чине лейтенанта (согласно другим данным – мичмана).

Во главе экспедиции

В 1785 г. Б. получил назначение на должность руководителя астрономической и географической экспедиции. Цель - совершить переход от устья р. Колымы в Берингово море до северо-западных берегов Северной Америки, изучить северо-восточное побережье Сибири. Перед началом похода Б. был повышен до капитан-поручика.

25 октября 1785 г. отряд покинул Санкт-Петербург, а в июле был уже в Охотске. Дойдя до устья р. Колымы, экспедиция не смогла пройти Шелагский и Чукотский мысы, и была вынуждена зазимовать в Якутске.

В 1787 г. попытка совершить морское путешествие от устья р. Колымы к Чукотскому полуострову и обогнуть его окончилась неудачей. Отряд осуществил описание берега от Колымы до острова Айон. В 1788 г. И.И. Биллингсу и Г.А. Сарычеву удалось открыть в Охотском море о. Ионы.

По поручению Б. отряд А. Гилева и О. Худякова в 1790 г. направился для изучения Кирильских островов. В это же время Б. предпринял путешествие от Камчатки до о. Кадьяк (залив Аляска), открыв и дав описание нескольким Алеутским островам.

В 1791 г. группа И. Кобелева и Н.И. Дауркина была направлена Б. на западный берег п-ова Сьюард (Аляска), куда спустя полтора месяца прибыл и Б. Зимой 1791/1792 г. исследователь побывал на Чукотском п-ове, произвел описание его северных берегов на участке от Берингова пролива до Колючинской губы.

17 февраля 1792 г. экспедиция завершила свою работу и отправилась обратно в Санкт-Петербург, куда прибыла в 1794 г. Результаты экспедиции были весьма внушительны: были изучены побережья Охотского моря, Америки до о. Каян, Алеутских островов, открыт о. Св. Ионы, изучен быт чукчей.

Дальнейшая работа

В Санкт-Петербурге Б. получил повышение до капитана 1-го ранга. Им был подготовлен обстоятельный отчет об экспедиции и ее итогах. Отчет был опубликован на немецком, французском и итальянском языках, русская версия осталась в рукописи. Опираясь на исследования коллег – участников экспедиции, Б. подготовил карту внутренних берегов Чукотского полуострова.

В 1795 г. перешел на службу в Черноморский флот. Здесь он занимался изучением крымского побережья, устья Днестра, побережья Тендры, Одессы и Очакова, подготовив морские карты и планы. В 1799 г. им был опубликован «Атлас Черного моря».

С 9 мая 1799 г. – капитан-командор. Однако в ноябре 1799 г. ушел в отставку по состоянию здоровья. Умер Б. в 1806 г., точная дата и место смерти не установлены.

Семья

Супруга – Екатерина Пестель.

Дочь – Надежда.