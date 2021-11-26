БЕРИНГ Витус Ионассен (Иван Иванович)

Мореплаватель, капитан-командор (1730).

В 1703 (по другим сведениям в 1704) нанят адмиралом К. Крюйсом на русскую службу командир небольшого судна на Балтийском флоте . В 1706 в чине лейтенанта участвовал в Азовских походах Петра I и Северной войне 1700—1721 .

В 1725 назначен начальником 1-й Камчат­ской экспедиции (1725—1730), целью которой было нахождение перешейка или пролива между Азией и Америкой. В июне-сентябре 1728 экспедиция Б. на судне «Св. Гавриил», обойдя восточный берег Камчатки, южный и восточный берега Чукотки, прошла проливом, впоследствии названным Беринговым.

В декабре 1730 внес в Сенат «Предложения» о дальнейших исследованиях в Тихом океане. В 1732 назначен руководителем 2-й Камчатской экспедиции, которая предприняла исследование берегов Дальнего Востока и Сев. Америки, побережий Ледовитого и Тихого океанов, а также плавание к берегам Японии .

Экспедицией в 1740 был основан Петропавловский острог (ныне Петропавловск-Камчатский ). В этом же году суда «Св. Петр» и «Св. Павел» вышли в море, впоследствии названное Беринговым. Экспедиция достигла побережья Аляски, открыла часть Шумагинских и Алеутских о-вов.

Бот Б. потерпел крушение, в силу чего экипаж был вынужден остаться на зимовку на одном из островов (позднее названным его именем), где Б. умер от цинги.

Экспедиции доказали наличие пролива между Америкой и Азией, открыли морской путь в Японию, завершили открытие Курильских о-вов и др. Впервые была составлена карта северо-восточных берегов Азии.

Автор статьи: Л. А. Цыганова.

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