АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД

Ботанический сад МГУ им. М.В.Ломоносова, старейший из сохранившихся в России.

Основание и развитие в XVIII веке

Свою историю сад ведет с 1706 года, когда он был заложен по указу Петра I на окраине Москвы для выращивания лекарственных растений и трав. Это был не единственный и не первый огород в России того времени. Первоначально садом управлял Аптекарский приказ, затем он перешел в ведение Московского госпиталя, основанного в том же 1706 году. Для работы в нем приглашали из-за границы знаменитых и опытных садовников и ученых. Проводились экспедиции не только в Москве, но и за ее пределами с целью сбора полезных трав и растений. В саду выращивали не только целебные растения, производили лекарства, но и обучали студентов-аптекарей. Таким образом, его можно назвать настоящим научным центром, имевшим значение не только для ботаники, но и для медицины. Неудивительно, что 14 февраля 1796 года сад решено было присоединить к медицинскому училищу, которое вскоре было преобразовано в Медико-хирургическую академию.

Расцвет учреждения в XIX веке

В 1804 году академия переехала в столицу, и сад был приобретен Московским университетом за 11 тысяч рублей серебром. Аптекарский огород, до этого выполнявший вспомогательную роль, за время нахождения в составе университета становится настоящим Ботаническим садом, значительно увеличившим свою коллекцию.

К сожалению, история этого учреждения во многом повторила судьбу Москвы того времени: во время Отечественной войны 1812 года большая часть огорода, как и городского района, сгорела дотла. Были практически полностью уничтожены библиотека, гербарий и оранжереи. Уцелели лишь деревья в самой глубине сада, и дом, где по традиции проживали директора учреждения. После войны, в 1814 году часть территории продали под частную застройку, а на вырученные деньги привели все хозяйство в порядок. Аптекарский огород остался в составе Московского университета, поскольку в пожаре безвозвратно погиб сад, находившийся на Моховой улице и относящийся к философскому факультету.

В 1850-е годы у сада появилась новая цель: стать привлекательным для горожан местом отдыха. В саду появились скамейки, стало больше цветов. Но вместе с тем он не утратил и своей основной функции. Благодаря этому к концу XIX века Аптекарский огород продолжал оставаться одним из центров отечественной ботаники, был хорошо известен в России и за границей. В это время строятся новые оранжереи и лаборатория, проводятся занятия со студентами.

Непростые годы XX века

В первую половину XX века сад снова пришел в упадок, сравнимый с состоянием после пожара. После Октябрьской революции и Гражданской войны он находился в полном забвении и запустении. Строения ветшали, горожане беспрепятственно находились на его территории. Лишь к концу 20-х годов смогли восстановить оранжереи и коллекционные фонды. Возобновилась в полной мере научно-просветительская и научная деятельность в лаборатории. Тем не менее, приходилось выращивать растения специально на продажу, из-за недостатка средств для поддержания огорода. Не самыми простыми эти годы были и для Московского университета, переживавшего бесчисленные реформы, затронувшие и Аптекарский огород. Происходили смены директоров, лаборатория и сад подчинялись разным университетским структурам. Но в 1938 году благодаря директору Д.А.Синицкой удалось практически полностью обновить оранжереи, лабораторию, обустроить территорию, закупить необходимое оборудование и научную литературу.

В годы Великой Отечественной войны в нем было устроено бомбоубежище, местные жители разбили огород на его территории. Однако после войны, благодаря усилиям его сотрудников, сад вышел на новый виток развития, в нем продолжилась селекционная работа, функционировала лаборатория. Кроме этого, он снова стал местом притяжения городских жителей, на экскурсии и занятия приходило около 200 тысяч человек.

В 1950 году, когда Московский университет закладывал Ботанический сад на своей новой территории на Ленинских горах, Аптекарский огород стал его филиалом. При этом он не был обойден вниманием москвичей и туристов, поскольку в 1952 году неподалеку была открыта станция метро «Ботанический сад», позднее переименованная в «Проспект мира».

В 70-е годы были вложены средства в закупку новой садовой техники, проложено центральное отопление. В 1973 году Аптекарский огород был объявлен памятником истории и культуры г. Москвы. В 90-е годы XX века Московский университет пригласил английского архитектора Кима Уилкидля для разработки первоначального мастер-плана реконструкции Аптекарского огорода.

С 2014 года ландшафтным дизайном занимается отечественный архитектор А.Паршин.