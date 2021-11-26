АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ 1768‒1774

Научная экспедиция Петербургской АН .

В задачи А. э. входили: описание рельефа, климата и почв, растительного и животного мира, полезных ископаемых, населения, его быта и культуры, а также выявление путей хозяйственного освоения природных ресурсов. В ходе А. э. были составлены описания регионов, собрана коллекция минералов и горных пород, открыты новые виды флоры и фауны, описаны культурные традиции многих народов, собран богатый исторический, археологический и этнографический материал. Всего были проведены 5 А. э. — 3 «Оренбургские» и 2 «Астраханские». Экспедиция акад. Палласа проводила исследования в Волжско-Окском бассейне, на Юж. Урале, Казахстане, Юго-Зап. и Вост. Сибири, в ходе которых были выдвинуты гипотезы о происхождении Каспия и границе между Европой и Азией. Экспедиция адъюнкта Лепехина исследовала карстовые явления, почву, флору и фауну ряда областей европейской части России, Поволжья, Архангельской губ., северное и северно-западное Каспийское побережье, берега Белого моря и Кольского п-ова. Доктор Гильденшетдт впервые дал характеристику почвы, растительности и животного мира степей европейской части России и Кавказа, разделил их на черноземные и солончаковые. Им же была создана научная теория происхождения чернозема.

Автор статьи: Л. А. Цыганова.

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